Sukses Bersama Arize, Allequa Perucha Hadirkan Proyek Solo

JAKARTA - Setelah sukses merilis empat single bersama girl group ARIZE pada 2023 dan 2024, Allequa Perucha akhirnya berani melangkah lebih jauh dengan merilis lagu solo berjudul LIFE. Single ini menjadi lebih spesial karena merupakan hasil ciptaannya sendiri.

Sebagai alumni GADIS Sampul 2021 dan peraih Top 8, Best Talent, serta Best Evening Gown di ajang Putri Tenun Songket Indonesia 2024, Allequa menunjukkan bakatnya tak hanya di dunia modeling, tetapi juga di industri musik.

Dalam lagu LIFE, Allequa tidak hanya berperan sebagai pencipta lagu dan penulis lirik, tetapi juga mengarahkan vokalnya sendiri, mengisi bagian backing vocal, serta menentukan konsep musik yang dimainkan oleh D'Touch Band (Amin HRP, Anto Rita, Eko F. Lubis, dan Yudha Krisna). Bahkan, ia mendesain sendiri cover singlenya dengan ilustrasi buatannya.

Allequa yang merupakan vokalis utama sekaligus pemain bass di band sekolahnya, menjadikan lagu ini sebagai bagian dari tugas akhir untuk kelulusannya di SMA Cikal Serpong. Ia memilih menulis karya tentang musik inspiratif bagi remaja dan menggubah lagu yang sesuai dengan hasil penelitian yang ia lakukan.

“Aku sempat tidak percaya diri dan ragu, tapi berkat dorongan serta dukungan dari tiga guru di sekolah, akhirnya aku memberanikan diri menulis lirik dan nada lagu LIFE ini. Tema lagu ini tentang bagaimana menghadapi insecurity di kalangan remaja. Dari hasil risetku, banyak remaja yang merasa lebih termotivasi dengan lagu bergenre pop rock,” ungkap Allequa.

Dukungan penuh juga datang dari keluarganya, terutama sang ibu, A. Kasandra Putranto, serta ayah dan kedua kakak laki-lakinya. Selain itu, ia juga mendapatkan bimbingan dari musisi senior Tamam Hoesein, yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya dan Amabelle, salah satu personel ARIZE.

Proses produksi single LIFE memakan waktu sekitar 2,5 bulan, dari perancangan konsep hingga rekaman dan mastering. Awalnya, di bulan Januari 2025, Allequa menciptakan lagu pop ballad bersama sahabatnya di sekolah. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang ia lakukan, banyak remaja lebih menyukai genre pop rock untuk membantu mereka menghadapi insecurity. Karena itu, ia pun memutuskan membuat lagu baru dengan konsep yang lebih energik.

“Ketika bertemu dengan Eyang (Tamam Hoesein), dalam tiga kali pertemuan aku belajar banyak tentang musik Indonesia. Aku mulai menggali apa yang sebenarnya aku inginkan, menentukan karakter musik pop rock yang sesuai, serta menerjemahkan melodi yang telah kubuat menjadi rangkaian irama yang utuh,” jelasnya.

Pada Februari 2025, setelah lirik dan melodi semakin matang, Allequa bertemu dengan band yang dapat memahami visinya. Mereka pun mulai menggarap aransemen untuk gitar, drum, keyboard, dan bass. Sebagai bagian dari tugas sekolahnya, ia menggelar acara peluncuran dan penampilan perdana lagu ini di Beranda Kitchen, di mana ia juga mendapatkan masukan dari para tamu undangan.