Elsa Japasal Gunakan Nama Asli di Industri Musik, Ini Alasannya

JAKARTA - Elsa Japasal yang sebelumnya dikenal dengan nama Eca Aura, kini semakin serius menekuni industri musik. Berbeda dengan dunia esports yang membesarkan namanya, Elsa memilih untuk menggunakan nama aslinya saat berkarier sebagai penyanyi.

Ia pun mengungkap alasan di balik penggunaan nama berbeda di berbagai bidang yang ia geluti. Jika di dunia esports ia dikenal sebagai Eca Aura, maka dalam dunia musik, ia lebih nyaman dikenal sebagai Elsa Japasal.

"Biar beda aja sih, Kak. Kalau aku dipanggil di panggung dengan Eca Aura, nanti disuruh ngelawak. Kalau Elsa Japasal, aku pakai buat nyanyi, soalnya Elsa Japasal kan nama asli aku dan kesannya lebih serius. Biar orang nggak suruh ngelawak," ujar Elsa.

Nama "Eca" merupakan panggilan kecil yang sudah melekat sejak lama, sedangkan "Aura" menjadi identitasnya di dunia esports. Sementara itu, nama "Japasal" merupakan nama keluarga dari sang ayah yang memiliki keturunan Tionghoa.