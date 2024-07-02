Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Liburan Seru Bareng Shaun The Sheep: Woollyday Carnival di Tentrem Mall Semarang

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:02 WIB
Liburan Seru Bareng Shaun The Sheep: Woollyday Carnival di Tentrem Mall Semarang
Liburan seru bareng Shaun The Sheep: Woollyday Carnival di Tentrem Mall Semarang. (Foto: MNC Media)
SEMARANG - Mengisi liburan sekolah, MNC Licensing bersama Tentrem Mall dan Futurevast menghadirkan pertunjukan interaktif karakter animasi Shaun The Sheep dalam Woollyday Carnival. 

Dalam event ini, anak-anak bisa berinteraksi dengan karakter Shaun dan Bitzer lewat meet & greet. Ada pula lomba tamiya, cosplay, lomba mewarnai, pertunjukan drama musikal, workshop kreatif, hingga kompetisi bernyanyi. 

Dipandu Nurhadi Devon, Shaun The Sheep: Woollyday Carnival akan membawa konsep carnival games untuk menambah kemeriahan acara. Pengunjung bisa mengabadikan momen dengan berfoto di photobox area. 

Redo Doron, Head of MNC Licensing and Contents mengatakan, sebagai pemegang lisensi resmi Shaun The Sheep Indonesia pihaknya antusias membawa karakter animasi itu ke Semarang. 

“Kami percaya, kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan hiburan namun juga memberikan pengalaman edukatif yang menyenangkan bagi anak-anak,” tutur Redo menambahkan. 

Halaman:
1 2
