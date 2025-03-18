Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sedang Sakit, Vadel Badjideh Tetap Berpuasa di Dalam Penjara

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |19:40 WIB
Sedang Sakit, Vadel Badjideh Tetap Berpuasa di Dalam Penjara
Sedang Sakit, Vadel Badjideh Tetap Puasa di Dalam Penjara. (Foto: Instagram/@vadelbadjideh)
A
A
A

JAKARTA - Vadel Badjideh sakit di dalam penjara. Ibu dan dua kakak sang dancer pun terlihat datang ke Rutan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjenguknya, pada 18 Maret 2025.

Bintang Badjideh mengatakan, kondisi kesehatan Vadel memang sempat drop selama 3 hari terakhir. “Dia flu dan meriang. Tapi sekarang sudah baikan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Selasa (28/3/2025). 

Meski kondisi Vadel Badjideh belum sepenuhnya pulih, namun menurut Bintang, adiknya itu tetap berpuasa. Titin Badjideh mengaku, sempat khawatir kondisi anaknya akan memburuk jika memaksakan diri berpuasa. 

“Tadi saya tanya sama dia, ‘Kamu masih puasa dek? Kalau masih sakit enggak apa-apa tidak puasa dulu.’ Tapi dia bilang, tetap puasa. Namanya orangtua pasti khawatir. Tapi alhamdulillah, dia kena flu biasa,” kata Titin.

Sebagai bentuk antisipasi, Bintang mengaku, keluarga membawa beberapa jenis obat untuk mempercepat pemulihan Vadel Badjideh di dalam penjara. Selain obat, keluarga juga membawa makanan untuk sang dancer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182183/vadel_badjideh-VGZd_large.jpg
Alasan Hakim Perberat Hukuman Vadel Badjideh dalam Kasus Asusila Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168566/vadel_badjideh-24Iv_large.jpg
Vadel Badjideh Bacakan Pleidoi sambil Menangis: Saya Lelah Dihujat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168468/vadel_badjideh-5bPU_large.jpg
Vadel Badjideh Kecewa Dituntut 12 Tahun Penjara dalam Kasus Asusila Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/33/3166970/vadel_badjideh-XvOs_large.jpg
Vadel Badjideh Dituntut 12 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar Imbas Kasus Asusila Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162662/fitri_salhuteru-TPtn_large.jpg
Jadi Saksi, Fitri Salhuteru Akui Belum Pernah Bertemu Vadel Badjideh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/33/3162593/fitri_salhuteru-WhKO_large.jpg
Alasan Fitri Salhuteru Mau Bersaksi di Sidang Vadel Badjideh 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement