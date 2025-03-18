Sedang Sakit, Vadel Badjideh Tetap Berpuasa di Dalam Penjara

Sedang Sakit, Vadel Badjideh Tetap Puasa di Dalam Penjara. (Foto: Instagram/@vadelbadjideh)

JAKARTA - Vadel Badjideh sakit di dalam penjara. Ibu dan dua kakak sang dancer pun terlihat datang ke Rutan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjenguknya, pada 18 Maret 2025.

Bintang Badjideh mengatakan, kondisi kesehatan Vadel memang sempat drop selama 3 hari terakhir. “Dia flu dan meriang. Tapi sekarang sudah baikan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, pada Selasa (28/3/2025).

Meski kondisi Vadel Badjideh belum sepenuhnya pulih, namun menurut Bintang, adiknya itu tetap berpuasa. Titin Badjideh mengaku, sempat khawatir kondisi anaknya akan memburuk jika memaksakan diri berpuasa.

“Tadi saya tanya sama dia, ‘Kamu masih puasa dek? Kalau masih sakit enggak apa-apa tidak puasa dulu.’ Tapi dia bilang, tetap puasa. Namanya orangtua pasti khawatir. Tapi alhamdulillah, dia kena flu biasa,” kata Titin.

Sebagai bentuk antisipasi, Bintang mengaku, keluarga membawa beberapa jenis obat untuk mempercepat pemulihan Vadel Badjideh di dalam penjara. Selain obat, keluarga juga membawa makanan untuk sang dancer.