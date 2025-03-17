Advertisement
HOT GOSSIP

Sebulan Ditahan, Vadel Badjideh Lebih Religius dan Menggemuk

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |20:40 WIB
Sebulan Ditahan, Vadel Badjideh Lebih Religius dan Menggemuk
Sebulan Ditahan, Vadel Badjideh Lebih Religius dan Menggemuk. (Foto: Instagram/@vadelbadjideh)
JAKARTA - Penari Vadel Badjideh kembali dijenguk kedua kakak laki-lakinya, Martin dan Bintang Badjideh, di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin (17/3/2025) sore. 

Bintang mengaku, merasa senang lantaran adiknya dijenguk oleh Ustadz Das'ad Latif. “Jadi, dia dikasih nasihat sama Ustadz Das’ad Latif di dalam sel. Alhamdulillah,” ungkap pria tersebut.

Lebih lanjut, Bintang mengaku, adiknya lebih religius sejak menghuni Rutan Polres Metro Jakarta Selatan, pada 14 Februari 2025. Bahkan dia kini terlihat lebih gemuk sejak masuk penjara.

“Jadi, Vadel itu sekarang lebih religius, lebih kalem, dan lebih gemuk,” ungkapnya menambahkan.

Sementara itu, Martin Badjideh menegaskan, pihak keluarga masih terus mengupayakan penangguhan penahanan terhadap adiknya. Dia berharap, polisi memberikan keringanan hukuman kepada sang dancer.

Vadel Badjideh
Sebulan Ditahan, Vadel Badjideh Lebih Religius dan Menggemuk. (Foto: Okezone)

Vadel Badjideh
Vadel Badjideh
Vadel Badjideh
Vadel Badjideh
Fitri Salhuteru
Fitri Salhuteru
