8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun

8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun (Foto: IG Kim Soo Hyun)

JAKARTA - Aktor papan atas asal Korea Selatan, Kim Soo Hyun, menjadi sorotan setelah mencuatnya isu dengan mendiang Kim Sae Ron. Kabar itu bahkan disinyalir berdampak pada kontrak kerja dengan sang aktor.

Dikutip dari akun X @Beevl__, Kim Soo Hyun diduga kehilangan kontrak dengan salah satu merek mewah, Prada.

"Menurut berita eksklusif dari HeraldPOP pada tanggal 14 Maret, merek mewah Prada telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan #KimSooHyun," tulis akun tersebut dikutip Selasa (18/3/2025).

8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun

Berikut daftar perusahaan yang putuskan kontrak dengan Kim Soo Hyun:

Prada Shinhan Shinhan Bank Homeplus Eider Dinto Tous Les Jours Syabu All Day

Sebagai informasi, lebih dari 200 ribu komentar bernada negatif membanjiri akun Instagram Kim Soo Hyun setelah berbagai kontroversi menghantamnya. Banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kontroversi tersebut.

Dampak dari skandal ini semakin terasa ketika sejumlah merek ternama memilih untuk menghentikan kerja sama dengan Kim Soo Hyun.