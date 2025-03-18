Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |15:16 WIB
8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun
8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun (Foto: IG Kim Soo Hyun)
JAKARTA - Aktor papan atas asal Korea Selatan, Kim Soo Hyun, menjadi sorotan setelah mencuatnya isu dengan mendiang Kim Sae Ron. Kabar itu bahkan disinyalir berdampak pada kontrak kerja dengan sang aktor. 

Dikutip dari akun X @Beevl__, Kim Soo Hyun diduga kehilangan kontrak dengan salah satu merek mewah, Prada. 

"Menurut berita eksklusif dari HeraldPOP pada tanggal 14 Maret, merek mewah Prada telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan #KimSooHyun," tulis akun tersebut dikutip Selasa (18/3/2025). 

8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun
8 Daftar Perusahaan yang Putuskan Kontrak dengan Kim Soo Hyun

Berikut daftar perusahaan yang putuskan kontrak dengan Kim Soo Hyun:

  1. Prada
  2. Shinhan
  3. Shinhan Bank
  4. Homeplus
  5. Eider
  6. Dinto 
  7. Tous Les Jours
  8. Syabu All Day

Sebagai informasi, lebih dari 200 ribu komentar bernada negatif membanjiri akun Instagram Kim Soo Hyun setelah berbagai kontroversi menghantamnya. Banyak netizen yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kontroversi tersebut. 

Dampak dari skandal ini semakin terasa ketika sejumlah merek ternama memilih untuk menghentikan kerja sama dengan Kim Soo Hyun. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/33/3147192/kim_soo_hyun-MH2T_large.jpg
Apartemen Mewah Kim Soo Hyun Disita Imbas Tak Mampu Bayar Denda Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135895/kim_soo_hyun-YN5E_large.JPEG
Lagi, Kim Soo Hyun Digugat Rp32 Miliar Imbas Pembatalan Kontrak Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135036/kim_soo_hyun-iM2C_large.jpg
Kronologi Kim Soo Hyun Digugat Rp35 Miliar hingga Terancam Bangkrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135033/kim_soo_hyun-cLyJ_large.jpg
Alasan Kim Soo Hyun Digugat Pengiklan Sebesar Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3127985/kim_soo_hyun-DY1J_large.JPEG
Kim Soo Hyun Tanggapi Protes Keluarga soal Adegan Vulgar Sulli dalam Film Real
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127661/kim_soo_hyun-SJyn_large.jpg
Keluarga Sulli Sebut Kim Soo Hyun Tak Menyesal dengan Skandalnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
