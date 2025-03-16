Mesra dengan Istri Usai Mualaf, Bobon Santoso: Dia Sudah Mengerti

JAKARTA - Bobon Santoso memastikan sang istri, Cheryl Ruan, sudah mengetahui dan memahami keputusannya untuk memeluk agama Islam.

Sebelumnya, Ustaz Derry Sulaiman, yang membimbing Bobon saat mengucap syahadat, mengungkapkan bahwa proses tersebut terjadi secara spontan, sehingga Cheryl sempat tidak mengetahuinya. Namun, tak lama setelah itu, Bobon langsung menjelaskan keputusannya kepada sang istri.

Bobon pun membagikan sebuah video mesra bersama istrinya di Instagram Story, di mana ia tampak memeluk Cheryl dengan penuh kasih sayang. Unggahan tersebut sekaligus menepis rumor bahwa hubungan mereka merenggang karena Cheryl tidak diberi tahu lebih dulu soal keputusan Bobon menjadi mualaf hingga akhirnya meng-unfollow akun suaminya.

Dalam video tersebut, mereka sempat membahas soal akun Instagram yang sebelumnya di-unfollow. Bobon tertawa ketika Cheryl bercanda menyebutnya jahat, karena tidak hanya di-unfollow, tetapi akunnya juga sempat diblokir.