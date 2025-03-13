Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Istri Tak Tahu Bobon Santoso Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Karena Spontan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |19:55 WIB
Istri Tak Tahu Bobon Santoso Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Karena Spontan
Istri Tak Tahu Bobon Santoso Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman: Karena Spontan. (Foto: Instagram/@bobonsantoso)
JAKARTA - Cheryl Ruan sempat mengungkapkan keterkejutannya saat mengetahui sang suami, Bobon Santoso menjadi mualaf. Lewat Insta Story, dia mengaku, tak tahu suaminya akan mengambil keputusan itu.

“Seriusan mualaf? Soalnya, aku belum mendapat informasi sama sekali,” kata Cheryl sambil memposting ulang video prosesi syahadat sang suami.

Ketidaktahuan Cheryl Ruan itu diamini Derry Sulaiman, ustadz yang memualafkan chef Bobon. Dia mengaku, hal itu terjadi karena prosesi syahadat  sang chef terjadi secara spontan saat memasak.

“Istrinya belum tahu. Bobon memang belum kasih tahu karena memang spontan. Tidak ada rencana untuk mualaf hari itu,” kata Ustadz Derry saat dihubungi awak media, pada Kamis (13/3/2025).

Namun hidayah justru datang kepada Chef Bobon di saat dia sedang masak. “Kalau hatinya tergerak dan hidayah datang, mau bagaimana? Sekarang, istrinya sudah tahu kok Bobon masuk Islam,” ujarnya.

