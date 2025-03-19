Biodata dan Agama Bobon Santoso, Youtuber yang Mualaf Dibimbing Ustadz Derry Sulaiman

JAKARTA - YouTuber yang kerap menyajikan konten masak besar, Bobon Santoso, mengejutkan dunia maya setelah resmi menjadi mualaf. Prosesi memeluk agama Islam dibimbing ustadz Derry Sulaiman di Masjid An-Nikmah, Citra Grand Cibubur, pada 10 Maret 2025.

Nama Bobon Santoso semakin populer berkat konten memasak masakan ekstrem dengan porsi besar. Kini, namanya semakin dikenal banyak orang karena keputusannya menjadi mualaf yang mendapat banyak respon positif.

Banyak yang belum tahu, perjalanan hidup Bobon Santoso bukan sekadar sebagai kreator konten kuliner, tapi juga sosok yang mengalami transformasi spiritual. Bahkan, dirinya juga mempelajari agama Islam yang dipeluknya saat ini.

Sebagai sosok yang menginspirasi, Bobon telah mendapatkan banyak dukungan dan penggemar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengikut media sosialnya yang mencapai jutaan. Sehingga banyak yang penasaran dengan biodata Bobon Santoso.

Biodata Bobon Santoso:

Nama Lengkap: Bobon Santoso

Usia: 35 tahun Profesi:

Agama: Islam (sebelumnya kristen)

Konten Kreator Kuliner, YouTuber

Kewarganegaraan: Indonesia

Akun TikTok: @BobonSantoso

Akun YouTube: @BobonSantoso

Bobon Santoso telah menikah dengan Cheryl Yuan merupakan seorang nasrani. Ia dikaruniai dua orang anak, satu perempuan bernama Grace dan laki-laki beranama George yang beberapa kali dibagikan melalui Instagram pribadinya.

Sebelum menarik perhatian publik karena keputusannya memeluk agama Islam, Bobon Santoso berhasil menarik simpati masyarakat melalui konten aksi sosial. Belakangan ini, ia melakukan konten memasak untuk dibagikan kepada warga sekitar.