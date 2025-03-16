Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Motor Dibawa Kabur, Indah Kalalo Gelar Sayembara

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |06:30 WIB
Motor Dibawa Kabur, Indah Kalalo Gelar Sayembara (Foto: IG Indah Kalalo)
A
A
A

JAKARTA - Indah Kalalo mengungkapkan motor pribadinya diduga dibawa kabur oleh sopir barunya, Junda Kurniawan alias Kurniawan. Melalui media sosial, ia meminta bantuan warganet untuk menemukan kendaraan tersebut.

Dalam unggahan di Instagram, Indah membagikan foto motor berwarna merah lengkap dengan plat nomor agar lebih mudah dikenali oleh masyarakat.

"Mohon bantuannya, teman-teman! Jika ada yang melihat motor merah Scoopy saya dengan plat DK 4** F**, mohon diinformasikan. Motor ini biasa saya gunakan untuk antar anak sekolah dan diduga telah dibawa kabur oleh sopir baru saya, Junda Kurniawan alias Kurniawan, sejak dua hari lalu," tulis Indah Kalalo di akun @indahkalalo.

Motor Dibawa Kabur, Indah Kalalo Gelar Sayembara

Indah juga mengungkapkan bahwa motor tersebut terakhir kali terlihat dalam rekaman CCTV pada 13 Maret 2025 pukul 12 siang.

"Motor terakhir terlihat di CCTV saat dibawa pelaku dari rumah saya pada 13 Maret 2025 pukul 12 siang dan hingga kini belum kembali," lanjutnya.

Agar kendaraannya segera ditemukan, Indah mengadakan sayembara dengan menawarkan imbalan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi mengenai keberadaan motor tersebut.

"Jika ada yang mengetahui keberadaannya atau motornya, bisa menghubungi nomor ini +62 813--* dan akan mendapatkan imbalan," ujarnya.

Selain itu, Indah juga meminta masyarakat untuk membantu menyebarluaskan informasi ini agar kasusnya bisa segera terungkap.

"Terima kasih atas perhatiannya. Tolong bantu saya untuk memviralkan informasi ini agar motor saya cepat ditemukan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
