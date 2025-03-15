Prada Pecat Kim Soo Hyun sebagai Brand Ambassador

SEOUL - Prada resmi memecat Kim Soo Hyun sebagai brand ambassador di tengah skandal yang tengah menyelimuti sang aktor. Hal itu diumumkan brand mewah tersebut, pada 14 Maret 2025.

“Menimbang isu yang sedang mencuat saat ini, kami sepakat mengakhiri kerjasama dengan Kim Soo Hyun,” kata perwakilan Prada Korea, dikutip dari Soompi, pada Sabtu (15/3/2025).

Sumber tersebut mengatakan, keputusan itu diambil oleh kantor pusat Prada. “Dengan begitu, bisa kami sampaikan, kontrak dengan sang aktor sudah dibatalkan,” imbuhnya.

Prada pecat Kim Soo Hyun sebagai brand ambassador. (Foto: tvN)

Kim Soo Hyun ditunjuk jadi brand ambassador Prada, pada Desember 2024. Namun karena skandal hubungan asmaranya dengan mendiang Kim Sae Ron tengah heboh, Prada pun memecatnya.

Tak hanya Prada, beberapa brand besar yang menjalin kerjasama dengan sang aktor kabarnya juga tengah mempertimbangkan untuk memutus kerjasama dengannya.

Beberapa brand yang menjadikan Kim Soo Hyun sebagai ambassador ada di bidang fashion, bakery, retail chain, outdoor apparel, hingga perbankan.

Prada pecat Kim Soo Hyun sebagai brand ambassador. (Foto: M Magazine)

Koreaboo melaporkan, beberapa brand itu mulai menghapus iklan yang diperankan sang aktor dari media sosial hingga papan iklan.

Lainnya memutuskan untuk menunda jadwal promosi hingga mempertimbangkan tidak memperpanjang kontrak dengan sang aktor.

Aktor It’s Okay to Not Be Okay tersebut dituding memacari Sae Ron saat usia sang aktris 16 tahun yang artinya dia masih ‘di bawah umur’. Namun klaim ini disanggah Kim Soo Hyun.