Demi Sang Ayah, Peserta Ini Siap Bersaing di DMD Panggung Rezeki

Demi Sang Ayah, Peserta Ini Siap Bersaing di DMD Panggung Rezeki. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - DMD Panggung Rezeki menjadi tempat di mana mimpi menjadi nyata. Tak sekadar acara kompetisi yang menghibur, program ini memberi setiap peserta kesempatan untuk meraih rezeki luar biasa.

Bertabur bintang, DMD Panggung Rezeki menawarkan tantangan seru dengan hadiah fantastis dari Tuan Takur yang siap dibawa pulang. Dipandu Irfan Hakim, acara menghadirkan sederet juri sultan.

Mereka adalah Iis Dahlia, Inul Daratista, Caren Delano, Vega Darwanti, dan Sandrina Mazayya. Tiga biduan berbakat: Mayangsari Ambyar, Wina KDI, dan Vanny KSB, akan membantu Sandrina mencari peserta terbaik.

Setiap episode DMD Panggung Rezeki selalu penuh kejutan tak terduga hingga cerita mengharukan. Salah satunya, cerita perjuangan Diah yang berjuang untuk pengobatan sang ayah tercinta.

Aksi panggung Diah begitu memukau hingga membuat para juri terkesima. Bahkan, Tuan Takur memberikan hadiah uang tunai sebesar Rp5 juta untuknya.