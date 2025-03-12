Ifan Seventeen Jadi Direktur Utama Produksi Film Negara, Tuai Pro Kontra

JAKARTA - Ifan Seventeen kini resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Pelantikan pria bernama lengkap Riefian Fajarsyah itu berlangsung pada Selasa, 11 Maret 2025, di kantor PFN, Jakarta Timur.

Kabar ini diketahui dari unggahan Instagram iVolks Creative, rumah produksi kreatif tempat Ifan terlibat. Dalam unggahan tersebut, terlihat Ifan berpose di depan gedung PFN yang dihiasi dengan karangan bunga ucapan selamat atas pelantikannya.

Selain itu, dalam keterangan unggahan juga tertulis ucapan selamat atas jabatan baru Ifan sebagai Direktur Utama PFN. Tak lupa, disisipkan doa dan harapan agar ia bisa berkontribusi dalam kemajuan industri film di Indonesia.

"Selamat bertugas Riefian Fajarsyah/Ifan Seventeen (Co-Founder iVolks Creative) atas jabatan barunya sebagai Direktur Utama Produksi Film Negara! Semoga sukses dan dapat lebih memajukan industri film Indonesia," tulis akun @ivolks_creative, Rabu (12/3/2025).