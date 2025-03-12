Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Ifan Seventeen Jadi Direktur Utama Produksi Film Negara, Tuai Pro Kontra

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |14:01 WIB
Ifan Seventeen Jadi Direktur Utama Produksi Film Negara, Tuai Pro Kontra
Ifan Seventeen Jadi Direktur Utama Produksi Film Negara, Tuai Pro Kontra (Foto: IG Ifan)
A
A
A

JAKARTA - Ifan Seventeen kini resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN). Pelantikan pria bernama lengkap Riefian Fajarsyah itu berlangsung pada Selasa, 11 Maret 2025, di kantor PFN, Jakarta Timur.

Kabar ini diketahui dari unggahan Instagram iVolks Creative, rumah produksi kreatif tempat Ifan terlibat. Dalam unggahan tersebut, terlihat Ifan berpose di depan gedung PFN yang dihiasi dengan karangan bunga ucapan selamat atas pelantikannya.

Ifan Seventeen Jadi Direktur Utama Produksi Film Negara, Tuai Pro Kontra
Ifan Seventeen Jadi Direktur Utama Produksi Film Negara, Tuai Pro Kontra

Selain itu, dalam keterangan unggahan juga tertulis ucapan selamat atas jabatan baru Ifan sebagai Direktur Utama PFN. Tak lupa, disisipkan doa dan harapan agar ia bisa berkontribusi dalam kemajuan industri film di Indonesia.

"Selamat bertugas Riefian Fajarsyah/Ifan Seventeen (Co-Founder iVolks Creative) atas jabatan barunya sebagai Direktur Utama Produksi Film Negara! Semoga sukses dan dapat lebih memajukan industri film Indonesia," tulis akun @ivolks_creative, Rabu (12/3/2025).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3125028/ifan_seventeen-FlMq_large.jpg
Ifan Seventeen Siap Mundur Jadi Dirut PFN jika Ada yang Lebih Mampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/33/3124975/ifan_seventeen-OlVi_large.jpg
Ifan Seventeen Bongkar Permasalahan Perusahaan usai Dibully Jadi Dirut PFN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122593/ifan_seventeen-ymIV_large.jpg
Biodata dan Agama Ifan Seventeen, Penyanyi yang Ditunjuk Jadi Dirut Produksi Film Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/33/3122577/ifan_seventeen_okezone-SZCc_large.jpg
Ifan Seventeen Maklumi Banyak Pihak Ragukan Kemampuannya Pimpin PFN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/206/3122380/ifan_seventeen-a6mb_large.jpg
5 Aktor yang Komplain Terpilihnya Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121853/fedi_nuril-9KuP_large.jpg
Ifan Seventeen Jadi Dirut PFN, Fedi Nuril: Gak Jelas
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement