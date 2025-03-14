Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cecil Yang Optimis Musik HipHop Semakin Diterima di Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |04:02 WIB
Cecil Yang Optimis Musik HipHop Semakin Diterima di Indonesia
Cecil Yang Optimis Musik HipHop Semakin Diterima di Indonesia (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Cecil Yang memiliki misi besar dalam karier musiknya. Ia ingin membawa musik HipHop lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat luas di Indonesia. Dengan gaya unik dan lirik tajam, Cecil berharap HipHop bisa menjadi bagian dari arus utama industri musik Tanah Air.

"Indonesia memiliki cinta yang dalam terhadap musik dangdut dan pop. Maka dari itu, genre-genre tersebut memiliki lebih banyak fanbase dan dukungan industri," ungkapnya.

Menurutnya, dominasi musik pop dan dangdut membuat HipHop harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempat di hati pendengar. Dangdut, yang sudah mengakar kuat sebagai musik rakyat, mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, musik pop terus berkembang dengan dukungan media dan industri. Kondisi ini membuat HipHop, meskipun memiliki penggemar setia, masih menghadapi tantangan besar untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Cecil Yang Optimis Musik HipHop Semakin Diterima di Indonesia
Cecil Yang Optimis Musik HipHop Semakin Diterima di Indonesia

Salah satu hambatan terbesar bagi musisi HipHop di Indonesia, menurut Cecil, adalah bahasa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement