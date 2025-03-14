Cecil Yang Optimis Musik HipHop Semakin Diterima di Indonesia

JAKARTA - Cecil Yang memiliki misi besar dalam karier musiknya. Ia ingin membawa musik HipHop lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat luas di Indonesia. Dengan gaya unik dan lirik tajam, Cecil berharap HipHop bisa menjadi bagian dari arus utama industri musik Tanah Air.

"Indonesia memiliki cinta yang dalam terhadap musik dangdut dan pop. Maka dari itu, genre-genre tersebut memiliki lebih banyak fanbase dan dukungan industri," ungkapnya.

Menurutnya, dominasi musik pop dan dangdut membuat HipHop harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan tempat di hati pendengar. Dangdut, yang sudah mengakar kuat sebagai musik rakyat, mudah diterima di berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu, musik pop terus berkembang dengan dukungan media dan industri. Kondisi ini membuat HipHop, meskipun memiliki penggemar setia, masih menghadapi tantangan besar untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Cecil Yang Optimis Musik HipHop Semakin Diterima di Indonesia

Salah satu hambatan terbesar bagi musisi HipHop di Indonesia, menurut Cecil, adalah bahasa.