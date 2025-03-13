Baim Wong Siap Asuh Anak Bersama Paula Verhoeven Jika Resmi Bercerai

Baim Wong Siap Asuh Anak Bersama Paula Verhoeven Jika Resmi Bercerai (Foto: IG Baim Wong)

JAKARTA - Baim Wong menegaskan kesiapannya untuk tetap mengasuh kedua anaknya, Kiano dan Kenzo, bersama Paula Verhoeven meskipun mereka sedang menjalani proses perceraian. Menurut Baim, ini adalah solusi terbaik untuk menghindari konflik perebutan hak asuh yang berkepanjangan.

"Kalau keputusan hak asuh anak ada di tangan orang tua bersama, saya bilang 'ayo, saya mau banget.' Hakim juga bingung dengan segala bukti yang ada," ujar Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum lama ini.

Baim menganggap perebutan hak asuh anak hanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia.

Baim Wong Siap Asuh Anak Bersama Paula Verhoeven Jika Resmi Bercerai

"Karena ujung-ujungnya ibu pasti akan tetap bertemu anak. Saya juga bilang ke hakim, lalu setelah itu selesai, Paula datang terlambat, ditanya pertanyaan yang sama, tapi dia yang tidak mau. Saya bingung, saya tidak boleh bertemu anak selama enam bulan, hakim juga bingung. Ini maunya bagaimana?" ungkapnya.

Aktor berusia 43 tahun itu juga merasa heran dengan berbagai pernyataan Paula yang dinilainya sering menyudutkannya di media.

"Saya hanya cerita apa adanya, karena ini sudah terlalu rumit. Sampai ke anak-anak, sampai kalian (media) juga terus menyoroti saya. Dari setahun lalu sampai sekarang, ini masih terus berlanjut," katanya.