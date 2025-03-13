Baim Wong Kecewa Beberapa Sahabat Percaya Perkataan Paula Verhoeven

JAKARTA - Baim Wong kembali buka suara terkait pernyataan Paula Verhoeven yang dinilainya terlalu menyudutkan. Ia merasa dirugikan oleh tuduhan sang istri, mulai dari dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga kabar yang menyebut dirinya melarang anak-anak bertemu dengan ibu mereka.

Baim mengungkapkan bahwa pernyataan Paula berdampak besar pada reputasinya. Ia merasa namanya tercemar hingga kehilangan kepercayaan dari beberapa sahabat dekat.

"Saya sudah bilang ini menyangkut nama saya juga, dan saya sedih ketika di pengadilan Paula sempat ngomong, 'teman-teman lo aja sekarang ke gue,'" ujar Baim Wong usai menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ia pun menyayangkan beberapa sahabatnya yang percaya dengan unggahan Paula di media sosial terkait perubahan sikap anak-anak mereka.

"Kadang-kadang teman saya juga percaya lagi. Tapi buat yang enggak percaya, terima kasih, karena mereka langsung telepon saya," beber Baim Wong.

Lebih lanjut, Baim menegaskan bahwa ia tak mungkin menanamkan kebencian di hati anak-anaknya terhadap ibu mereka.