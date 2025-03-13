Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jackson Wang Sungkem Dengar Tahun Kelahiran Nagita Slavina, Ternyata Awet Muda

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 13 Maret 2025 |10:24 WIB
JAKARTA - Rapper Jackson Wang masih menikmati waktunya di Jakarta. Setelah berkunjung ke sejumlah rumah selebritis, personel GOT7 ini datang ke rumah selebritis Nagita Slavina.

Jackson dan Nagita pun asyik melakukan kegiatan seru di rumah Andara itu, mulai dari ngobrol bareng hingga masak bersama. Salah satu topik pembicaraan yang menjadi sorotan saat Jackson Wang menanyakan tahun kelahiran istri Raffi Ahmad ini.

“Apakah kamu milenial?,” tanya Nagita pada Jackson.

“Aku (kelahiran) 1994,” jawabnya.

Setelahnya, Jackson pun mencoba menebak tahun kelahiran Nagita Slavina. Ia mengatakan Gigi, akrab Nagita disapa merupakan wanita kelahiran tahun 90-an. Mendengar tebakan Jackson, Nagita hanya tersenyum dan menyebut tahun kelahirannya yang sebenarnya.

“1988,” kata Nagita.

Mendengarnya, Jackson pun kaget dan bahkan langsung sungkem mencium tangan Nagita Slavina. Ia tak menyangka sosok ibu tiga anak ini jauh lebih tua darinya. Melihat wajah Nagita yang terlihat awet muda, Jackson pun tak mengira ‘sultan Andara’ ini kelahiran tahun 80-an.

Nagita pun hanya tertawa saat Jackson Wang mencoba sungkem dengannya. Hal itu merupakan bentuk penghormatan Jackson pada Nagita yang ternyata berusia lebih tua darinya.

Jackson juga mengatakan tahun kelahiran Nagita adalah tahun Naga menurut shio China.

“Itu tahun naga,” sahut Jackson.

 

