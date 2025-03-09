Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jackson Wang Joget Pakai Kain Ulos Bareng Jerome Polin, Netizen: Marganya Apa Bang?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |08:01 WIB
Jackson Wang Joget Pakai Kain Ulos Bareng Jerome Polin, Netizen: Marganya Apa Bang?
Jackson Wang Joget Pakai Kain Ulos Bareng Jerome Polin, Netizen: Marganya Apa Bang? (Foto: IG Jerome)
JAKARTA - Jackson Wang tampaknya masih menikmati momen-momennya di Indonesia. Baru-baru ini, member GOT7 sekaligus rapper ternama ini bertemu dengan influencer Jerome Polin dan menghabiskan waktu bersama.

Salah satu momen yang paling menarik perhatian adalah ketika Jerome mengajak Jackson berjoget mengenakan kain ulos, kain khas dari Sumatera Utara. Aksi mereka sukses membuat netizen terhibur.

“JJJJ = Jerome Jackson Jedag Jedug. Horas!!!” tulis Jerome di akun Instagramnya, @jeromepolin.

Jackson Wang Joget Pakai Kain Ulos Bareng Jerome Polin, Netizen: Marganya Apa Bang?
Jackson Wang Joget Pakai Kain Ulos Bareng Jerome Polin, Netizen: Marganya Apa Bang?

Dalam video yang diunggah, Jackson dan Jerome tampak kompak berjoget mengikuti irama lagu Batak yang telah diremix. Keduanya mengenakan kain ulos berwarna merah yang disampirkan di pundak mereka.

