Jackson Wang Terpukau Lihat Penampilan Centil Rara Sudirman di Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Rara Sudirman berhasil mengguncang panggung Spektakuler Show 7 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (10/3/2025). Dengan aransemen ciamik dari Eka Gustiwana, Rara membawakan lagu Salah milik Potret dengan sentuhan musik EDM.

Rara tampil dalam balutan kostum berwarna merah muda dan stage act centil. Soal vokal tak perlu diragukan karena kontestan 16 tahun itu berhasil membuat Jackson Wang terpukau.

“Pecah! Aku sangat menyukai suaranya dan dia cantik. Jika aku punya satu vote, aku pasti memilih dia,” katanya yang perdana menjadi juri Indonesian Idol Season XIII.

Jackson Wang Terpukau Penampilan Centil Rara Sudirman di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Tak hanya itu, Rara juga mendapatkan enam standing ovation dari para judges termasuk Jackson Wang. Penampilan Rara yang begitu all out membuat para judges berjoget bersama dan tak ragu memujinya.

“Perkembangan Rara semakin baik. Kamu semakin menguasai panggung. Aku selalu menunggu penampilan rara. Ini pecah banget sih,” kata BCL.

Apakah Anda sepakat dengan para judges? Terus dukung Rara Sudirman dan tujuh kontestan Indonesian Idol Season XIII lainnya dengan memberikan voting kepada mereka lewat aplikasi RCTI+.*

