Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jackson Wang Terpukau Lihat Penampilan Centil Rara Sudirman di Indonesian Idol Season XIII

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |00:03 WIB
Jackson Wang Terpukau Lihat Penampilan Centil Rara Sudirman di Indonesian Idol Season XIII
Jackson Wang Terpukau Penampilan Centil Rara Sudirman di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Rara Sudirman berhasil mengguncang panggung Spektakuler Show 7 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (10/3/2025). Dengan aransemen ciamik dari Eka Gustiwana, Rara membawakan lagu Salah milik Potret dengan sentuhan musik EDM.

Rara tampil dalam balutan kostum berwarna merah muda dan stage act centil. Soal vokal tak perlu diragukan karena kontestan 16 tahun itu berhasil membuat Jackson Wang terpukau.

“Pecah! Aku sangat menyukai suaranya dan dia cantik. Jika aku punya satu vote, aku pasti memilih dia,” katanya yang perdana menjadi juri Indonesian Idol Season XIII.

Rara Sudirman
Jackson Wang Terpukau Penampilan Centil Rara Sudirman di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)

Tak hanya itu, Rara juga mendapatkan enam standing ovation dari para judges termasuk Jackson Wang. Penampilan Rara yang begitu all out membuat para judges berjoget bersama dan tak ragu memujinya.

“Perkembangan Rara semakin baik. Kamu semakin menguasai panggung. Aku selalu menunggu penampilan rara. Ini pecah banget sih,” kata BCL.

Apakah Anda sepakat dengan para judges? Terus dukung Rara Sudirman dan tujuh kontestan Indonesian Idol Season XIII lainnya dengan memberikan voting kepada mereka lewat aplikasi RCTI+.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement