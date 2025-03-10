Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Duet Romantis Jackson Wang dan Rossa di Panggung Indonesian Idol Season XIII

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |23:11 WIB
Duet Romantis Jackson Wang dan Rossa di Panggung Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran Jackson Wang di babak Spektakuler Show 7 Indonesian Idol Season XIII sukses membuat penonton baper. Pasalnya, dia tampil begitu romantis dengan diva Pop, Rossa membawakan lagu Tegar dengan versi up-beat.

Rossa tampil dengan gayanya yang sedikit centil, seolah menggoda personel boy group GOT7 tersebut. Lalu mereka berdansa bersama yang disebut Boy William layaknya drama Korea. 

Indonesian Idol Season XIII
Duet Romantis Jackson Wang dan Rossa di Panggung Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

“Apa kabar? Terima kasih sudah menyambutku malam ini,” ujarnya disambut teriakan histeris penonton di studio, pada Senin (10/3/2025) malam.

Bahkan di akhir pertunjukan mereka, Jackson Wang sempat mengangkat tubuh Rossa yang mungil seperti ingin menggendongnya. Tak hanya dengan Rossa, Jackson juga menerima tantangan Judika untuk menyanyikan Tegar versi dangdut.

Jackson kemudian diberi kesempatan untuk duduk di bangku juri untuk menilai langsung penampilan Top 8 Indonesian Idol XIII.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement