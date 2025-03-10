Duet Romantis Jackson Wang dan Rossa di Panggung Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Kehadiran Jackson Wang di babak Spektakuler Show 7 Indonesian Idol Season XIII sukses membuat penonton baper. Pasalnya, dia tampil begitu romantis dengan diva Pop, Rossa membawakan lagu Tegar dengan versi up-beat.

Rossa tampil dengan gayanya yang sedikit centil, seolah menggoda personel boy group GOT7 tersebut. Lalu mereka berdansa bersama yang disebut Boy William layaknya drama Korea.

Duet Romantis Jackson Wang dan Rossa di Panggung Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

“Apa kabar? Terima kasih sudah menyambutku malam ini,” ujarnya disambut teriakan histeris penonton di studio, pada Senin (10/3/2025) malam.

Bahkan di akhir pertunjukan mereka, Jackson Wang sempat mengangkat tubuh Rossa yang mungil seperti ingin menggendongnya. Tak hanya dengan Rossa, Jackson juga menerima tantangan Judika untuk menyanyikan Tegar versi dangdut.

Jackson kemudian diberi kesempatan untuk duduk di bangku juri untuk menilai langsung penampilan Top 8 Indonesian Idol XIII.*

(SIS)