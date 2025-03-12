Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putar Haluan, Razman Arif Nasution Kini Dukung Nikita Mirzani

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |17:05 WIB
Putar Haluan, Razman Arif Nasution Kini Dukung Nikita Mirzani
Putar Haluan, Razman Arif Nasution Kini Dukung Nikita Mirzani (Foto: IG Razman)
JAKARTA - Pengacara Razman Arif Nasution, yang sebelumnya berseberangan dengan Nikita Mirzani, secara mengejutkan menyatakan dukungannya kepada sang aktris. Nikita saat ini tengah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman dan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys Prettyani Sari.

Razman, yang juga merupakan kuasa hukum Vadel Badjideh, mengungkapkan bahwa ia dan timnya berencana menemui Nikita untuk memberikan dukungan. Ia optimis bisa bertemu dengan ibu tiga anak itu meski sebelumnya beberapa sahabat Nikita gagal menjenguknya karena keterbatasan waktu besuk.

Putar Haluan, Razman Arif Nasution Kini Dukung Nikita Mirzani
Putar Haluan, Razman Arif Nasution Kini Dukung Nikita Mirzani

"Saya berencana akan mendatanginya. Mudah-mudahan dia berkenan bertemu saya. Niat saya baik," ujar Razman kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Lebih lanjut, Razman menjelaskan alasannya ingin membantu Nikita dalam kasus ini. Ia merasa iba dengan kondisi mantan istri Dipo Latief itu dan ingin membongkar dugaan kejanggalan dalam proses hukumnya.

"Kita lihat nanti. Saya berbeda pendapat dengan Nikita Mirzani dan Fahmi Bachmid, tapi itu bukan berarti kita bermusuhan. Ini soal hukum," jelas Razman.

Razman juga meyakini bahwa kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, turut prihatin dengan kondisi kliennya saat ini.

"Fahmi pasti merasakan apa yang dialami Nikita sekarang. Saya yakin betul bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri," tambahnya.

Lebih lanjut, Razman menuding bahwa laporan Reza Gladys terhadap Nikita didukung oleh pihak-pihak tertentu sehingga proses hukum berjalan begitu cepat.

"Pasti ada yang membekingi laporan ini. Karena itu, kasus ini harus dibuka secara terang. Bagi saya, ini bukan hanya soal Nikita, tapi juga demi transparansi hukum dan perlindungan bagi layanan klinik kecantikan di Indonesia," tegasnya.

 

