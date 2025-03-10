Nikita Mirzani Dipenjara, Saipul Jamil: Dia Diperlakukan Tidak Adil!

JAKARTA - Pedangdut Saipul Jamil terlihat menjenguk Nikita Mirzani di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Senin (10/3/2025) siang. Dia mengungkapkan, kedatangannya untuk memberi dukungan pada sang aktris.

Bang Ipul -demikian dia akrab disapa- mengaku, heran dengan proses hukum sang aktris yang dinilainya bergulir terlalu cepat. Dia bahkan membandingkan kasus ibu tiga anak itu dengan laporan yang dilayangkannya atas dua orang.

“Keren loh, dalam 2 bulan langsung tersangka. Saya, dulu pernah mengkasuskan dua orang. Satu mantan bini, kedua psikolog inisial LG,” ujar Saipul Jamil.

Dalam kasus yang dilaporkannya tersebut, sang pedangdut sempat bertemu dengan psikolog berinisial LG tersebut dan sempat diajukan restorative justice. Namun setelah itu, kasusnya seperti menguap begitu saja dalam 3 tahun terakhir.

Karena itu, Saipul menduga, ada ketidakadilan dari pihak kepolisian dalam menangani kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pencucian uang yang dituduhkan Reza Gladys untuk Nikita Mirzani.