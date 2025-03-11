Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Aktor Lawas Subarkah Hadisarjana Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |11:15 WIB

Kabar Duka, Aktor Lawas Subarkah Hadisarjana Meninggal Dunia (Foto: ist)




JAKARTA - Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan Tanah Air. Kali ini, aktor senior sekaligus penata rias, Subarkah Hadisarjana, meninggal dunia pada Selasa, 11 Maret 2025. 

Kabar duka ini diketahui dari putra aktris senior, Ratna Riantiarno, Rangga Riantiarno, melalui unggahan di Instagramnya. 

"Selamat jalan, Om Barkah @subarkah5. Sebuah kehormatan wajahku jadi salah satu kanvas wadah ekspresi artistik Om Barkah selama sekian tahun," tulis Rangga dikutip Selasa (11/3/2025). 




"Sebuah kehormatan juga bisa beradegan satu panggung, terutama di 'Republik Cangik' (2014)," tambahnya.

Rangga lalu menjelaskan kenangan terakhir bersama almarhum. Dia mengatakan hal itu terjadi dalam momen pementasan teater pada 2024 lalu. 

"Tak menyangka, tata rias dari muda ke tua dalam 5 menit di 'Tanda Cinta' (Salihara 2024) jadi kerja terakhir bareng Om," tulisnya. 



