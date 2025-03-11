Kronologi Penyanyi Wheesung Meninggal Dunia

SEOUL - Penyanyi dan penulis lagu Wheesung meninggal dunia di kediamannya di Gwangjin-gu, Seoul, Korea Selatan, Senin 10 Maret 2025.

Informasi mengenai meninggalnya Wheesung diketahui dari pihak kepolisian yang menemukan Wheesung sudah tidak bernyawa pada pukul 18:29 waktu setempat, setelah menerima laporan dari keluarga Wheesung

Berdasarkan kondisi yang ditemukan di tempat kejadian, pihak berwenang meyakini bahwa Wheesung sudah cukup lama menghembuskan nafas terakhirnya sebelum akhirnya jasadnya ditemukan. Saat ini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian.

Sebelum meninggal dunia, di tanggal 6 Maret, Wheesung mengunggah potret selfie di Instagram dengan keterangan, "Diet selesai. Sampai jumpa tanggal 15 Maret." Tanggal itu merupakan jadwal konser gabungan bertajuk 'The Story' bersama penyanyi KCM di Auditorium EXCO di Daegu.

Sementara di tahun lalu, Wheesung menghadapi rumor tentang operasi plastik dan masalah kesehatan setelah mengunggah foto-foto yang memperlihatkan wajahnya yang bengkak.

Dia menjelaskan bahwa dirinya sedang mengalami kenaikan berat badan dan sedang menjalani diet. Pernyataan itu diduga sebagai klarifikasi atas rumor yang beredar soal operasi plastik.

Sementara itu, Wheesung memiliki riwayat masalah hukum terkait penggunaan narkoba. Pada tahun 2021, dia dihukum karena memberikan propofol, obat penenang psikoaktif, secara ilegal dan dijatuhi hukuman penjara satu tahun, ditangguhkan selama dua tahun.

Selain itu, pada bulan Maret dan April 2020, ia ditemukan tidak sadarkan diri di Songpa-gu dan Gwangjin-gu, Seoul, setelah menyuntikkan etomidate, anestesi umum.