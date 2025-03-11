Biodata Wheesung yang Meninggal Mendadak di Rumahnya

JAKARTA - Industri hiburan Korea Selatan sedang dirundung kabar duka dengan ditemukannya solois ternama, Wheesung, dalam kondisi meninggal dunia. Ia ditemukan sudah tak bernyawa di rumahnya, pada Senin, 10 Maret 2025.

Kepergian Wheesung yang sangat mendadak mengejutkan banyak pihak karena dikenal sebagai pribadi yang bersahabat. Suaranya yang khas juga membuatnya kerap mengisi soundtrack drama Korea.

Nama Wheesung melambung sejak debut solo pada 2002, dan terus berkarier hingga saat ini. Namun, di balik kesuksesannya, perjalanan hidup Wheesung juga diwarnai dengan berbagai cobaan dan kontroversi.

Biodata Wheesung yang Meninggal Mendadak di Rumahnya

Wheesung memulai kariernya sebagai anggota boyband A4 pada 1999. Kemudian memutuskan keluar dan bergabung dengan band rock bernama MAME. Ini dilakukannya sebelum menandatangani kontrak dengan M Boat, bekas saudara perusahaan YG Entertainment.

Langkah solonya dimulai pada 2002, dengan merilis album pertama yang berjudul Like A Movie, yang langsung mendapat perhatian besar. Wheesung semakin terkenal dengan lagu-lagunya, seperti "Heartsore Story," "Insomnia," hingga "Can't We."

Wheesung sempat tersandung kasus narkoba dalam perjalanan kariernya. Ia pertama kali dituding menggunakan propofol pada 2013, tapi bebas dari tuduhan tersebut. Sang solois lalu kembali didakwa atas penggunaan propofol beberapa kali pada bulan Desember 2019.