Penyanyi Wheesung Meninggal Dunia Akibat Henti Jantung

SEOUL - Penyanyi Korea Selatan Wheesung ditemukan meninggal dunia di kediaman pribadinya di Gwangjin-gu, Seoul, Korea Selatan, pada 10 Maret 2025, pukul 18.29 KST (16.29 WIB). Polisi mendatangi rumah mendiang setelah mendapat laporan dari keluarganya.

Melihat kondisi jenazah, polisi menyebut, Wheesung sepertinya sudah cukup lama meninggal. Saat ini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap penyebab kematian mendiang.

Agensi Wheesung, Tajo Entertainment, pun mengonfirmasi kabar duka terkait kepergian Wheesung. Mereka juga mengimbau publik untuk menghormati keluarga yang tengah berduka dan tidak berspekulasi terkait kematiannya.

“Wheesung telah meninggalkan kita semua karena henti jantung. Jenazahnya ditemukan di kediaman pribadinya di Seoul," ujar Tajo Entertainment dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (11/3/2025).

Wheesung meninggal dunia akibat henti jantung. (Foto: Soompi)

Agensi tersebut juga menyampaikan bahwa detail terkait pemakaman Wheesung akan dirilis dalam waktu dekat.