Kim Soo Hyun Diduga Pacari Kim Sae Ron saat di Bawah Umur, Netizen Marah

SEOUL - Kabar tak sedap menghampiri aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun. Bintang drama It’s Okay Not To Be Okay ini dituding pernah menjalin hubungan dengan mendiang aktris Kim Sae Ron saat masih di bawah umur. Dugaan ini pun memicu perdebatan panas di kalangan netizen.

Spekulasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun X @pedophilia_18. Akun tersebut mengklaim bahwa Kim Soo Hyun, yang saat itu berusia 27 tahun, pernah berpacaran dengan Kim Sae Ron yang baru berusia 15 tahun. Bahkan, hubungan mereka diduga berlangsung selama enam tahun.

"Singkatnya, Kim Sae Ron berpacaran dengan Kim Soo Hyun yang berusia 27 tahun selama enam tahun sejak ia berusia 15 tahun. Kim Soo Hyun bekerja sebagai direktur casting di perusahaannya, tetapi dieksploitasi tanpa menerima bayaran sepeser pun," tulis akun tersebut pada Selasa (11/3/2025).

Lebih lanjut, akun itu juga mengunggah beberapa potongan siaran langsung dari YouTube Garosero Research Institute yang menunjukkan kedekatan antara Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron. Disebutkan pula bahwa pihak keluarga Kim Sae Ron sempat mencoba melaporkan kasus ini ke media, namun laporan tersebut tidak diterima.

"Keluarga yang ditinggalkan melapor ke media, tetapi mereka menolak untuk menerbitkannya, sehingga akhirnya mereka melaporkan ke Gaseyeon," tambahnya.

Menanggapi tuduhan tersebut, agensi Kim Soo Hyun, Gold Medalist, langsung membantah kabar tersebut dan menyebut klaim dari Garosero Research Institute sebagai fitnah belaka.

"Klaim yang dibuat oleh Garosero Research Institute dalam siaran langsung YouTube mereka mengenai Kim Soo Hyun sepenuhnya tidak benar. Mereka menuduh bahwa perusahaan kami dan Kim Soo Hyun bersekongkol dengan YouTuber Lee Jinho untuk melecehkan mendiang Kim Sae Ron. Mereka juga mengklaim bahwa Kim Soo Hyun menjalin hubungan dengan mendiang Kim Sae Ron sejak ia berusia 15 tahun," tegas pihak agensi dalam pernyataan resminya.

Sebelum meninggal dunia, Kim Sae Ron sempat membagikan sebuah foto yang menunjukkan kedekatannya dengan Kim Soo Hyun pada tahun 2024. Dalam foto tersebut, keduanya tampak selfie bersama, dengan Kim Soo Hyun yang terlihat bersandar pada Kim Sae Ron.

Unggahan itu kemudian menjadi sorotan dan memicu berbagai spekulasi. Banyak netizen menilai Kim Sae Ron seolah menggiring opini bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Kim Soo Hyun, yang saat itu sedang populer berkat drama Queen of Tears.