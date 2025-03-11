Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Soo Hyun Diduga Pacari Kim Sae Ron saat di Bawah Umur, Netizen Marah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |06:02 WIB
Kim Soo Hyun Diduga Pacari Kim Sae Ron saat di Bawah Umur, Netizen Marah
Kim Soo Hyun Diduga Pacari Kim Sae Ron saat di Bawah Umur, Netizen Marah (Foto: IG KIm Soo Hyun)
A
A
A

SEOUL - Kabar tak sedap menghampiri aktor Korea Selatan, Kim Soo Hyun. Bintang drama It’s Okay Not To Be Okay ini dituding pernah menjalin hubungan dengan mendiang aktris Kim Sae Ron saat masih di bawah umur. Dugaan ini pun memicu perdebatan panas di kalangan netizen.

Spekulasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan akun X @pedophilia_18. Akun tersebut mengklaim bahwa Kim Soo Hyun, yang saat itu berusia 27 tahun, pernah berpacaran dengan Kim Sae Ron yang baru berusia 15 tahun. Bahkan, hubungan mereka diduga berlangsung selama enam tahun.

"Singkatnya, Kim Sae Ron berpacaran dengan Kim Soo Hyun yang berusia 27 tahun selama enam tahun sejak ia berusia 15 tahun. Kim Soo Hyun bekerja sebagai direktur casting di perusahaannya, tetapi dieksploitasi tanpa menerima bayaran sepeser pun," tulis akun tersebut pada Selasa (11/3/2025).

Kim Soo Hyun Diduga Pacari Kim Sae Ron saat di Bawah Umur, Netizen Marah
Kim Soo Hyun Diduga Pacari Kim Sae Ron saat di Bawah Umur, Netizen Marah

Lebih lanjut, akun itu juga mengunggah beberapa potongan siaran langsung dari YouTube Garosero Research Institute yang menunjukkan kedekatan antara Kim Soo Hyun dan Kim Sae Ron. Disebutkan pula bahwa pihak keluarga Kim Sae Ron sempat mencoba melaporkan kasus ini ke media, namun laporan tersebut tidak diterima.

"Keluarga yang ditinggalkan melapor ke media, tetapi mereka menolak untuk menerbitkannya, sehingga akhirnya mereka melaporkan ke Gaseyeon," tambahnya.

Menanggapi tuduhan tersebut, agensi Kim Soo Hyun, Gold Medalist, langsung membantah kabar tersebut dan menyebut klaim dari Garosero Research Institute sebagai fitnah belaka.

"Klaim yang dibuat oleh Garosero Research Institute dalam siaran langsung YouTube mereka mengenai Kim Soo Hyun sepenuhnya tidak benar. Mereka menuduh bahwa perusahaan kami dan Kim Soo Hyun bersekongkol dengan YouTuber Lee Jinho untuk melecehkan mendiang Kim Sae Ron. Mereka juga mengklaim bahwa Kim Soo Hyun menjalin hubungan dengan mendiang Kim Sae Ron sejak ia berusia 15 tahun," tegas pihak agensi dalam pernyataan resminya.

Sebelum meninggal dunia, Kim Sae Ron sempat membagikan sebuah foto yang menunjukkan kedekatannya dengan Kim Soo Hyun pada tahun 2024. Dalam foto tersebut, keduanya tampak selfie bersama, dengan Kim Soo Hyun yang terlihat bersandar pada Kim Sae Ron.

Unggahan itu kemudian menjadi sorotan dan memicu berbagai spekulasi. Banyak netizen menilai Kim Sae Ron seolah menggiring opini bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Kim Soo Hyun, yang saat itu sedang populer berkat drama Queen of Tears.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/33/3147192/kim_soo_hyun-MH2T_large.jpg
Apartemen Mewah Kim Soo Hyun Disita Imbas Tak Mampu Bayar Denda Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/33/3135895/kim_soo_hyun-YN5E_large.JPEG
Lagi, Kim Soo Hyun Digugat Rp32 Miliar Imbas Pembatalan Kontrak Iklan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135036/kim_soo_hyun-iM2C_large.jpg
Kronologi Kim Soo Hyun Digugat Rp35 Miliar hingga Terancam Bangkrut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135033/kim_soo_hyun-cLyJ_large.jpg
Alasan Kim Soo Hyun Digugat Pengiklan Sebesar Rp35 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3127985/kim_soo_hyun-DY1J_large.JPEG
Kim Soo Hyun Tanggapi Protes Keluarga soal Adegan Vulgar Sulli dalam Film Real
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/33/3127661/kim_soo_hyun-SJyn_large.jpg
Keluarga Sulli Sebut Kim Soo Hyun Tak Menyesal dengan Skandalnya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement