HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kim Soo Hyun Ramai Dikaitkan dengan Kematian Aktris Kim Sae Ron

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:39 WIB
Kim Soo Hyun Ramai Dikaitkan dengan Kematian Aktris Kim Sae Ron
Kim Sae Ron Meninggal Dunia, Netizen Ramai Sebut Nama Kim Soo Hyun. (Foto: Star Daily News)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Kim Sae Ron meninggal dunia di kediaman pribadinya, pada Minggu (16/2/2025), pukul 16.54 KST. Di tengah kabar duka itu, warganet ramai mengaitkan kepergian sang aktris dengan aktor Kim Soo Hyun. 

Pasalnya, Kim Sae Ron meninggal dunia tepat di hari ulang tahun Kim Soo Hyun. Warganet kembali mengenang momen sang aktris mengunggah foto selfienya bersama sang aktor, tahun lalu.

Meski kemudian dihapus Kim Sae Ron, namun foto tersebut sempat begitu viral hingga memunculkan isu bahwa keduanya pernah berpacaran di masa lalu. 

Kim Soo Hyun (tvN)
Kim Soo Hyun ramai dikaitkan dengan kematian Kim Sae Ron. (Foto: tvN)

“Aktris Kim Sae Ron meninggal pada hari ulang tahun Kim Soo-hyun. Keduanya sebelumnya dikabarkan berkencan setelah kecelakaan yang dialaminya,” tulis akun @te****** dalam komunitas online.

Akun @gu***** menuliskan, “Apakah kalian masih ingat keduanya pernah digosipkan pacaran?” Akun @hu**** menambahkan, “Dulu Kim Sae Ron pernah dihujat gegara posting foto bareng Kim Soo Hyun.”

Halaman:
1 2
