Davina Karamoy Bersyukur Jalani Ramadan 2025 Bersama Keluarga

JAKARTA - Davina Karamoy merasa sangat bersyukur bisa menjalani Ramadan 2025 dengan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kali ini ia memiliki kesempatan lebih luas untuk berkumpul dengan orang-orang tercinta.

"Aku bersyukur banget. Ramadan tahun ini aku punya lebih banyak waktu luang untuk kumpul bareng keluarga," ujar Davina saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menurutnya, bisa berkumpul dengan keluarga di bulan suci adalah sebuah berkah tersendiri, mengingat selama ini cukup sulit untuk menyatukan jadwal mereka.

Ketika ditanya mengenai target ibadahnya, bintang film Ipar Adalah Maut ini berharap bisa khatam Alquran selama Ramadan 2025. Namun, ia mengakui bahwa hal tersebut tidak mudah, mengingat jadwal syutingnya yang padat.