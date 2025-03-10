Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dimeriahkan Jackson Wang, Ini Link Live Streaming Top 8 Indonesian Idol Season XIII

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |08:03 WIB
Dimeriahkan Jackson Wang, Ini Link Live Streaming Top 8 Indonesian Idol Season XIII
Dimeriahkan Jackson Wang, Ini Link Live Streaming Top 8 Indonesian Idol Season XIII
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kembali menghadirkan persaingan ketat di babak Spektakuler Show yang akan berlangsung pada Senin, 10 Maret 2025. Pastikan Anda menjadi saksi sejarah dengan menyaksikan link live streaming Indonesian Idol Season XII di sini.

Selain lewat Okezone, Anda juga bisa menyaksikan Indonesia Idol lewat aplikasi RCTI+ di link berikut ini. 

Sebanyak delapan peserta yang tersisa akan berusaha memberikan penampilan terbaik dengan membawakan lagu-lagu populer yang diaransemen secara berbeda.

Dimeriahkan Jackson Wang, Ini Link Live Streaming Top 8 Indonesian Idol Season XIII
Dimeriahkan Jackson Wang, Ini Link Live Streaming Top 8 Indonesian Idol Season XIII

Di edisi spesial bertajuk Idola and The Beat, para peserta akan ditantang untuk menyanyikan lagu dengan sentuhan EDM, berkolaborasi langsung dengan musisi dan produser kenamaan, Eka Gustiwana. Tak hanya itu, kehadiran Jackson Wang juga akan semakin memeriahkan panggung Indonesian Idol.

Setelah Shakirra Vier tereliminasi di Spektakuler Show 6, kini delapan kontestan yang masih bertahan adalah:

  1. Mesa Hira
  2. Shabrina
  3. Piche Kota
  4. Angie Carvalho
  5. Vanessa Zee
  6. Fajar Noor
  7. Rara Sudirman
  8. Kenriz

Berikut daftar lagu yang akan dibawakan para peserta di Spektakuler Show 7:

  1. Merindukanmu (D’Masiv)
  2. Roman Picisan (Dewa 19)
  3. Salah (Potret)
  4. Ku Tak Bisa (Slank)
  5. Putri Iklan (ST12)
  6. Dan (Sheila On 7)
  7. Nakal (Gigi)
  8. Kenangan Terindah (Samsons)

