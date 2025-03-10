Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jackson Wang Tak Sabar Meriahkan Indonesian Idol Season XIII, Ada Kolaborasi Spesial

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |00:43 WIB
Jackson Wang Tak Sabar Meriahkan Indonesian Idol Season XIII, Ada Kolaborasi Spesial
Jackson Wang tak sabar meriahkan Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Perhelatan Indonesian Idol Season XIII akan semakin spektakuler dengan kehadiran musisi internasional Jackson Wang, Senin (10/3/2025). Spektakuler Show 7 dijamin semakin meriah dengan bintang tamu spesial, Eka Gustiwana dan Jackson Wang.

Di malam penuh kejutan ini, delapan peserta akan berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dalam hentakan musik EDM yang energik. Sementara itu, Jackson Wang siap memukau penonton dengan aksi panggungnya yang luar biasa.

Akankah para peserta Top 8 berduet dengan Jackson Wang? Jawabannya akan terungkap di panggung spektakuler nanti!

Bocoran mengenai kehadiran Jackson Wang pertama kali diketahui dari unggahan Instagram resmi Indonesian Idol. Dalam sebuah video, Jackson secara langsung menyapa penggemarnya di Indonesia dan berjanji akan memberikan penampilan spesial yang tak terlupakan.

"Hallo Indonesian Idol, ini Jackson Wang. Aku sudah mengikuti program Indonesian Idol, tapi aku ingin melihatnya secara langsung dan aku akan melakukan kolaborasi spesial di Indonesian Idol," ucap Jackson Wang, dikutip Okezone.com pada Minggu (9/3/2025).

Jackson Wang tak sabar mengukir kenangan manis dengan kolaborasi istimewa di panggung Indonesian Idol Season XIII besok.

"Aku tak sabar untuk membuat kenangan bersama," ujarnya.

 

