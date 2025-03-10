Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Cerita Jaz Rowe Kolaborasi dengan Produser Lagu Garam dan Madu

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |01:32 WIB
Cerita Jaz Rowe Kolaborasi dengan Produser Lagu Garam dan Madu
Cerita Jaz Rowe Kolaborasi dengan Produser Lagu Garam dan Madu (Foto: IG Jaz Rowe)
A
A
A

JAKARTA - Jaz Rowe, penyanyi pendatang baru yang tengah mencuri perhatian, baru saja merilis single debutnya berjudul Tak Biasa. Di balik lagu ini, ada cerita menarik mengenai proses penciptaannya. Ternyata, lagu tersebut dibuat bersama Jemsii, produser berbakat yang belakangan viral berkat karyanya Garam dan Madu.

Bagi Jaz, Tak Biasa adalah lagu pertama yang ia tulis dan nyanyikan sendiri hingga akhirnya resmi dirilis. Inspirasi lagu ini muncul dari momen santai yang tak terduga.

"Awalnya cuma iseng, habis main ke curug di Pelabuhan Ratu, aku dan Jemsii kepikiran buat jamming. Dari situ, lagu pertama yang kita buat adalah Tak Biasa," cerita Jaz.

Cerita Jaz Rowe Kolaborasi dengan Produser Lagu Garam dan Madu
Cerita Jaz Rowe Kolaborasi dengan Produser Lagu Garam dan Madu

Jemsii, yang kini semakin dikenal berkat Garam dan Madu, berperan besar dalam proses penciptaan lagu ini. Ia membantu Jaz dalam membuat melodi dan versi awal lagu. "Bisa dibilang, ini karya pertama aku yang akhirnya benar-benar jadi lagu," tambahnya.

Halaman:
1 2
