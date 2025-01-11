Debut, Jaz Rowe Hadirkan Balada Romantis

JAKARTA - Jaz Rowe resmi merilis single perdananya yang berjudul "Tak Biasa" di bawah naungan label Wecord Evermore. Lagu ini membawa pesan mendalam tentang tantangan dalam hubungan jarak jauh (Long Distance Relationship atau LDR) dan pentingnya memahami perspektif pasangan.

"Tak Biasa" menawarkan pandangan berbeda tentang LDR, yang sering dianggap penuh kesulitan. Jaz Rowe mengungkapkan bahwa lagu ini ingin menyoroti pentingnya sikap tidak egois dalam hubungan.

"Lagu ini mencoba mempromosikan selflessness (tidak mementingkan diri sendiri) dibandingkan egoisme," kata Jaz. Menurutnya, hubungan akan menjadi lebih kokoh jika kedua pihak saling memahami perasaan satu sama lain.

"Banyak orang hanya fokus pada perasaan mereka sendiri saat menjalani LDR, seperti rasa rindu atau perjuangan yang dirasakan. Tapi, jika kita berhenti memikirkan diri sendiri dan mencoba memahami pasangan, semuanya bisa terasa lebih mudah," tambah Jaz.

Lagu "Tak Biasa" berawal dari demo yang dibuat Jaz bersama Jemsi. Dalam proses produksinya, ia bekerja sama dengan Barsena sebagai vocal director dan Kenny Gabriel sebagai produser. Jaz juga terlibat penuh dalam penulisan lirik yang diilhami oleh pengalaman pribadinya.

"Pengalaman pribadi sangat membantu membentuk emosi yang dituangkan ke dalam lirik. Aku ingin lagu ini bisa terasa dekat dengan pendengar dan membantu mereka melalui hari-hari ketika merasa sendiri," jelas Jaz.

Untuk video klip "Tak Biasa", Jaz memilih Jungle House di Bali sebagai lokasi syuting. Tempat ini memiliki makna khusus bagi Jaz, sehingga ia merasa antusias saat merekam video musik perdananya di sana.