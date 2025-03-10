Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jackson Wang Siap Guncang Indonesian Idol Season XIII: Tak Sabar Buat Kenangan

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |23:51 WIB
Jackson Wang Siap Guncang Indonesian Idol Season XIII: Tak Sabar Buat Kenangan
Jackson Wang siap guncang Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ajang Indonesian Idol Season XIII akan menghadirkan kejutan besar di Spektakuler Show 7, yang digelar pada Senin (10/3/2025). Malam spektakuler ini akan semakin meriah dengan kehadiran musisi internasional Jackson Wang, yang siap memberikan aksi panggung luar biasa.

Tak hanya Jackson Wang, panggung Indonesian Idol juga akan dimeriahkan oleh Eka Gustiwana, musisi berbakat yang dikenal dengan aransemen EDM-nya yang khas. Dengan kehadiran kedua bintang ini, suasana panggung dijamin semakin megah dan penuh energi.

Di malam penuh kejutan ini, delapan peserta akan berkolaborasi dengan Eka Gustiwana dalam hentakan musik EDM yang energik. Sementara itu, Jackson Wang siap memukau penonton dengan aksi panggungnya yang luar biasa.

Akankah para peserta Top 8 berduet dengan Jackson Wang? Jawabannya akan terungkap di panggung spektakuler nanti!

Bocoran mengenai kehadiran Jackson Wang pertama kali diketahui dari unggahan Instagram resmi Indonesian Idol. Dalam sebuah video, Jackson secara langsung menyapa penggemarnya di Indonesia dan berjanji akan memberikan penampilan spesial yang tak terlupakan.

"Hallo Indonesian Idol, ini Jackson Wang. Aku sudah mengikuti program Indonesian Idol, tapi aku ingin melihatnya secara langsung dan aku akan melakukan kolaborasi spesial di Indonesian Idol," ucap Jackson Wang, dikutip Okezone.com pada Minggu (9/3/2025).

Jackson Wang tak sabar mengukir kenangan manis dengan kolaborasi istimewa di panggung Indonesian Idol Season XIII besok.

"Aku tak sabar untuk membuat kenangan bersama," ujarnya.

 

