Jawaban Tegas Wendy Walters saat Disindir Childfree ketika Menikah dengan Reza Arap

JAKARTA - Wendy Walters buka suara di media sosial usai menerima sindiran soal childfree. Rumah tangganya dengan Reza Arap yang berakhir pada 2022 sempat dikaitkan dengan dugaan bahwa Wendy tidak ingin memiliki anak.

Isu ini kembali mencuat setelah seorang netizen memberikan komentar bernada menyindir di salah satu unggahan Wendy.

"Enaknya childfree apaan sih? Hidup hampa banget tau tanpa anak," tulis netizen tersebut.

Menanggapi komentar itu, Wendy Walters langsung memberikan jawaban tegas dan membagikan tanggapannya melalui Instagram Story. Ia merasa perlu meluruskan anggapan yang selama ini seolah menyudutkannya, dengan menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara langsung menyatakan ingin hidup tanpa anak.

Lebih lanjut, Wendy mengungkapkan alasan di balik keputusannya. Ia menyinggung tentang sosok pria yang tidak bisa menjadi figur ayah karena lebih mementingkan hobinya daripada mengurus anak—pernyataan yang diduga mengarah pada Reza Arap.

Wendy, yang tumbuh dalam keluarga broken home, mengaku tidak ingin anaknya mengalami hal serupa. Oleh karena itu, ia harus mempertimbangkan dengan matang sebelum memiliki anak dengan seseorang yang tidak siap menjadi ayah.

"Yang bilang mau childfree siapa? Kalau seorang lelaki bilang, ‘Tapi punya anak aku nggak mau urus ya, karena nggak mau kurangi waktu main game. Kan ada babysitter.’ Menurut lo gue mau? Gue nggak punya figur ayah, ya kali anak gue nggak punya figur ayah juga," tegasnya.