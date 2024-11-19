Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wendy Walters Ungkap Pengalaman Unik saat Naik Gunung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |20:47 WIB
Wendy Walters Ungkap Pengalaman Unik saat Naik Gunung
Wendy Walters Ungkap Pengalaman Unik saat Naik Gunung. (Foto: Instagram/@wendywalters)
A
A
A

JAKARTA - Wendy Walters mengungkapkan setiap pendakian yang dijalaninya memiliki cerita unik masing-masing. Salah satu yang menarik adalah bagaimana dia bisa bertemu dengan orang-orang baru.

“Dari hobi ini, aku bertemu dengan teman-teman baru termasuk penyanyi Fiersa Besari. Sekarang pun aku menjadi bagian dari tim pendakian Fiersa,” ujarnya dikutip dari channel YouTube Robby Purba, Selasa (19/11/2024). 

Wendy Walters
Wendy Walters Ungkap Pengalaman Unik saat Naik Gunung. (Foto: Instagram/@wendywalters)

Bagi Wendy Walters, naik gunung bersama tim selalu mendatangkan pengalaman berbeda. Karena tanpa sinyal, interaksi dan kebersamaan menjadi satu-satunya cara bagi seorang pendaki untuk mengikis rasa lelah.

Identik dengan cerita mistis, apakah Wendy Walters pernah mengalami peristiwa supranatural saat mendaki gunung? Sang selebgram mengaku, meski telah mendaki Gunung Lawu yang dikenal dengan cerita Pasar Setan, dia belum pernah mengalami hal gaib.

Pengalaman Wendy Walters mendaki gunung bisa Anda tonton di program Mampir Bentar channel YouTube @robbypurbaofficial.**

(SIS)

