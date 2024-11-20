Cerita Wendy Walters Koleksi Boneka hingga Kembangkan Bisnis Salon

JAKARTA - Selebgram Wendy Walters memperlihatkan deretan koleksi boneka dan mengungkap rencana pengembangan bisnis salon miliknya kepada Robby Purba.

Saat bertandang ke kediaman pribadi Wendy, Robby tertarik pada deretan boneka yang terpajang rapi di sebuah lemari buffet. Sang selebgram mengaku, tak ada unsur mistis di balik boneka-boneka itu.

“Boneka koleksiku ini tak ada hubungannya dengan boneka spiritual gitu. Aku koleksi karena lucu saja dijadikan pajangan,” ujarnya dalam program Mampir Bentar channel YouTube Robby Purba, Rabu (20/11/2024).

Saat ini, hanya tersisa 10 boneka di lemari tersebut. Wendy mengaku, menjual boneka-boneka tersebut kepada kolektor karena harganya yang cukup mahal.

Cerita Wendy Walters Koleksi Boneka hingga Kembangkan Bisnis Salon. (Foto: Instagram/@wendywalters)

Selain itu, wajah boneka koleksinya cukup menyeramkan jika diberikan kepada anak-anak. Boneka Ruby asal Rusia misalnya, memiliki rambut merah dengan wajah menyeramkan dan mulut penuh darah.