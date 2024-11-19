Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wendy Walters Berambisi Taklukkan 7 Gunung Tertinggi di Indonesia

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |17:30 WIB
Wendy Walters Berambisi Taklukkan 7 Gunung Tertinggi di Indonesia
Wendy Walters
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Wendy Walters berambisi menaklukkan seven summits (tujuh gunung tertinggi) di Indonesia. Ketujuh gunug itu adalah Carstenzs Pyramid, Kerinci, Rinjani, Semeru, Latimojong, Binaiya, dan Bukit Raya. 

“Iya, aku baru selesaikan tiga. Next, ada empat lagi yang harus didaki,” ujar sang selebgram seperti dikutip dari channel YouTube Robby Purba, pada Selasa (19/11/2024). 

Setelah merampungkan pendakian seven summits, mantan istri Reza Arap itu mengaku, akan mulai menjajali gunung-gunung es di luar negeri. Salah satu yang menjadi gunung impiannya adalah Everest yang terkenal di kalangan pendaki.

Wendy Walters
Wendy Walters Berambisi Taklukkan 7 Gunung Tertinggi Indonesia. (Foto: Instagram/@wendywalters)

Dari hobinya mendaki gunung, Wendy Walters mengaku, bertemu teman-teman pendaki, termasuk musisi Fiersa Besari. Bahkan kini, dia menjadi bagian dari tim pendakian pelantun Celengan Rindu tersebut.

Wendy Walters mengaku, ada dua jenis makanan yang tak pernah ketinggalan dibawanya saat sedang mendaki gunung. Kedua makanan itu adalah mie instan dan permen Yupi.

“Karena aku tidak suka coklat, jadi aku selalu memasukkan Yupi yang banyak di dalam tas. Jadi sumber gulanya dari situ,” kata sang selebgram.

Dalam lanjutan ceritanya, Wendy Walters mengaku, mendaki gunung bukanlah kegiatan yang mudah. Setiap pendaki, perlu mempersiapkan fisik dan mentalnya sebaik mungkin agar terhindar dari cidera.

Wendy Walters dan Robby Purba
Wendy Walters Berambisi Taklukkan 7 Gunung Tertinggi Indonesia. (Foto: YouTube/Robby Purba

