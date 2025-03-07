Kecil-Kecil Hafal Alquran, Yuk Kenalan dengan Peserta Hafiz Indonesia 2025

JAKARTA - Program religi Hafiz Indonesia kembali hadir menampilkan pesona anak-anak penghafal Alquran. Sejak pertama kali ditayangkan pada 2013, program ini menjadi salah satu program unggulan RCTI dan kompetisi hafiz terlama di televisi Indonesia.

Tahun ini, Hafiz Indonesia memasuki musim ke-13 dan masih dipandu oleh Irfan Hakim yang menjadi pembawa acara sejak musim pertama. Dewan juri tahun ini diisi oleh Abi Amir Faishol Fath dan Nabilah Abdul Rahim.

Sementara juri tamu akan hadir berbeda tiap episodenya. Di antaranya ada Ustadz Das’ad Latif, Koh Dennis Lim, Ustadz Taufiqurrahman, Ustadz Subki Al-Bughury, hingga Syekh Abd. Karim Al Makki.

Tahun ini ada penampilan spesial dari bintang Hafiz Indonesia season sebelumnya, seperti Aida (Hafal 30 Juz - Terbaik 1 HI 2018), Arim (Hafal 30 Juz - Terbaik 4 HI 2018), danLukman (Hafal 30 juz - Terbaik 1 HI 2022).

Ada juga penampilan spesial dari Akil (Hafal 20 juz - Terbaik 1 HI 203) dan Sulaiman (Hafal 19 juz - Terbaik 2 HI 2023). Setiap mentor dalam program ini akan bertanggung jawab terhadap empat peserta.

Peserta Hafiz Indonesia 2025 merupakan anak-anak berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal Alquran. Mereka dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah hafalan, tetapi juga tajwid, kefasihan, kekuatan hafalan, irama dalam membaca dan akhlak sehari hari.