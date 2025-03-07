Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kecil-Kecil Hafal Alquran, Yuk Kenalan dengan Peserta Hafiz Indonesia 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |20:24 WIB
Kecil-Kecil Hafal Alquran, Yuk Kenalan dengan Peserta Hafiz Indonesia 2025
Kecil-Kecil Hafal Alquran, Yuk Kenalan dengan Peserta Hafiz Indonesia 2025
A
A
A

JAKARTA - Program religi Hafiz Indonesia kembali hadir menampilkan pesona anak-anak penghafal Alquran. Sejak pertama kali ditayangkan pada 2013, program ini menjadi salah satu program unggulan RCTI dan kompetisi hafiz terlama di televisi Indonesia.

Tahun ini, Hafiz Indonesia memasuki musim ke-13 dan masih dipandu oleh Irfan Hakim yang menjadi pembawa acara sejak musim pertama. Dewan juri tahun ini diisi oleh Abi Amir Faishol Fath dan Nabilah Abdul Rahim.

Sementara juri tamu akan hadir berbeda tiap episodenya. Di antaranya ada Ustadz Das’ad Latif, Koh Dennis Lim, Ustadz Taufiqurrahman, Ustadz Subki Al-Bughury, hingga Syekh Abd. Karim Al Makki.

Tahun ini ada penampilan spesial dari bintang Hafiz Indonesia season sebelumnya, seperti Aida (Hafal 30 Juz - Terbaik 1 HI 2018), Arim (Hafal 30 Juz - Terbaik 4 HI 2018), danLukman (Hafal 30 juz - Terbaik 1 HI 2022).

Ada juga penampilan spesial dari Akil (Hafal 20 juz - Terbaik 1 HI 203) dan Sulaiman (Hafal 19 juz - Terbaik 2 HI 2023). Setiap mentor dalam program ini akan bertanggung jawab terhadap empat peserta.

Peserta Hafiz Indonesia 2025 merupakan anak-anak berbakat yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal Alquran. Mereka dinilai tidak hanya berdasarkan jumlah hafalan, tetapi juga tajwid, kefasihan, kekuatan hafalan, irama dalam membaca dan akhlak sehari hari.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/613/3139897//cahaya_hati_indonesia-UxIC_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Berlindung ke Allah dari Kejahatan Malam” bersama David Chalik, Ustadz Hilmi Firdaus dan Ustadzah Inarotul Ain, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/330/3137931//cahaya_hati_indonesia-j2y3_large.jpg
Cahaya Hati Indonesia “Dikabulkan Tanpa Meminta” bersama David Chalik, Habib Muhammad Syahab dan Ustadz Abdul Kaafi, Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/04/330/3136092//cahaya_hati_indonesia-KqXM_large.jpg
Siang Ini di Cahaya Hati Indonesia “Allah SWT Memberikan Harapan bagi Orang Beriman” bersama Abeey Ghifran, Ustadz Hilmi Firdausi dan Ustadz Fathullah Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/330/3132241//cahaya_hati_indonesia-lFrC_large.jpg
Cahaya Hati Indonesia “Ternyata Ada Harta yang Dibawa Mati” bersama David Chalik, Ustadz Alfian Hidayat dan Ustadz Abdul Kaafi Pukul 12.00 WIB, di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/330/3128573//cahaya_hati_indonesia-ROcD_large.jpg
“Hidayah bisa Datang Kapan dan Kepada Siapa Saja” di Cahaya Hati Indonesia bersama David Chalik dan Ulama Terkemuka Indonesia, Pukul 12.00 WIB, hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/598/3127113//wisudawan-y6Z3_large.jpg
Wisuda Akbar Hafiz Indonesia 2025: Generasi Qur'ani Menginspirasi Melalui Ketekunan dan Keberanian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement