HOME CELEBRITY TV SCOOP

Audisi Hafiz Indonesia Kembali Dibuka, Peluang Emas untuk Anak Penghafal Alquran

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |17:15 WIB
Audisi Hafiz Indonesia Kembali Dibuka, Peluang Emas untuk Anak Penghafal Alquran
Audisi Hafiz Indonesia Kembali Dibuka, Peluang Emas untuk Anak Penghafal Alquran. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - RCTI kembali menggelar ajang Hafiz Indonesia. Program yang rutin dihelat setiap tahun ini merupakan ajang pencarian bakat bagi anak-anak penghafal Alquran. Saatnya anak Indonesia menunjukkan kemampuannya lewat kisah inspiratif.

Sebelum Anda membawa anak atau adik Anda mengikuti audisi Hafiz Indonesia 2025, pastikan mereka memenuhi dua syrat ini ya. Pertama, berusia 5-10 tahun. Kedua, hafal minimal tiga juz Alquran.

Cara pendaftarannya juga cukup mudah, karena Anda bisa melakukannya secara online dan offline. Begini caranya:

Pendaftaran Online

1.Siapkan video perkenalan dan baca hafalan surah terbaik dengan durasi maksimal 2 menit,

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
