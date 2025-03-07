Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |14:31 WIB
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah (Foto: IG Richard Lee)
JAKARTA - Dokter kecantikan sekaligus YouTuber Richard Lee akhirnya mengungkap alasan dirinya memeluk Islam. Setelah merahasiakan keputusannya selama dua tahun, Richard kini secara terbuka membagikan perjalanannya menemukan hidayah.

Keputusan tersebut, menurut Richard, justru datang ketika ia merasa hidupnya sudah begitu sempurna secara materi maupun kehidupan pribadi.

"Aku merasa ada kekosongan aja sih," ujar Richard Lee, dikutip dari YouTube Mantra News, Jumat (7/3/2025).

Richard menjelaskan bahwa ia sempat merasa sudah memiliki segalanya, mulai dari bisnis yang sukses hingga keluarga yang harmonis.

"Aku dulu merasa sudah di puncak, aku punya semuanya. Klinik besar, skincare yang bagus, dicintai masyarakat, dan punya banyak peluang luar biasa. Tapi justru di saat itu, aku merasa ada sesuatu yang kosong," ungkapnya.

Saat menyadari hal tersebut, Richard sempat berpikir bahwa semua pencapaiannya hanya hasil usahanya sendiri. Namun, semakin lama, ia merasa kehilangan arah dan tujuan hidup.

Halaman:
1 2
