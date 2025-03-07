Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |11:01 WIB
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama (Foto: IG Richard Lee)
A
A
A

JAKARTA - Richard Lee menepis tudingan bahwa dirinya menjadi mualaf demi mencari eksistensi. Ia menegaskan bahwa keputusan pindah agama adalah pilihan pribadi dan bukan untuk kepentingan popularitas.

Dalam konferensi pers yang digelar belum lama ini, Richard mengaku cukup terganggu dengan isu tersebut. Oleh karena itu, ia merasa perlu meluruskan kabar yang beredar agar publik memahami alasan sebenarnya di balik keputusannya.

"Apa yang terjadi belakangan ini cukup tidak menyenangkan. Ada yang bilang aku mencari nama atau uang, dan menurutku itu tidak benar," ujar Richard Lee dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Mantra News, Jumat (7/3/2025).

Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama

Lebih lanjut, Richard menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan keluarganya mengenai keputusannya untuk menjadi mualaf. Sebelumnya, ia sengaja merahasiakan hal ini selama kurang lebih dua tahun demi menjaga perasaan keluarganya yang beragama Nasrani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138497/richard_lee-Gxh8_large.jpg
Richard Lee Menyesal Tak Bongkar Kelakuan Aldy Maldini Sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273/richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128226/richard_lee-dgaX_large.jpg
Richard Lee Jadikan Lebaran Perdana sebagai Momen Refleksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120294/richard_lee-AqHj_large.jpg
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120204/richard_lee-3LMk_large.jpg
Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120200/richard_lee-IKjv_large.jpg
Respons Keluarga Usai Richard Lee Mualaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement