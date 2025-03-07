Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama

JAKARTA - Richard Lee menepis tudingan bahwa dirinya menjadi mualaf demi mencari eksistensi. Ia menegaskan bahwa keputusan pindah agama adalah pilihan pribadi dan bukan untuk kepentingan popularitas.

Dalam konferensi pers yang digelar belum lama ini, Richard mengaku cukup terganggu dengan isu tersebut. Oleh karena itu, ia merasa perlu meluruskan kabar yang beredar agar publik memahami alasan sebenarnya di balik keputusannya.

"Apa yang terjadi belakangan ini cukup tidak menyenangkan. Ada yang bilang aku mencari nama atau uang, dan menurutku itu tidak benar," ujar Richard Lee dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Mantra News, Jumat (7/3/2025).

Lebih lanjut, Richard menjelaskan bahwa ia telah berbicara dengan keluarganya mengenai keputusannya untuk menjadi mualaf. Sebelumnya, ia sengaja merahasiakan hal ini selama kurang lebih dua tahun demi menjaga perasaan keluarganya yang beragama Nasrani.