Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Maret 2025 |10:07 WIB
JAKARTA - Richard Lee akhirnya membeberkan respons keluarganya setelah memilih mualaf. Dia mengaku cukup sulit untuk memberikan pengertian kepada mereka terkait keputusannya ini. 

Richard diketahui mualaf di Palembang, Sumatera Selatan pada 2023 lalu. Dia juga memilih merahasiakan keislamannya kepada siapapun termasuk istri dan keluarga besar. 

Suatu hari, Richard berupaya untuk jujur kepada mereka soal agama barunya ini. Dia lebih dulu memberitahu hal tersebut kepada sang istri. 

Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf

"Tepatnya satu tahun lalu, istriku baru aku kasih tahu, istriku juga bilang 'go a head, nggak jadi masalah, kalau memang itu yang jadi pilihan hidup kamu ya lakukan saja' aku senang banget istriku support banget, yang palinh susah menghadapi keluarga besar ya," ucap Richard Lee dikutip dari kanal YouTube Mantra News, Jumat (7/3/2025). 

Richard Lee sudah menduga dukungan itu tak akan terjadi bila ia memberitahukan keluarga besar. Benar saja, ia mengalami penolakan hingga ancaman karena pindah agama tanpa izin. 

"Respons keluarga penolakan ya, besar-besaran banget, bahkan aku diancam atau apalah. Tapi ya aku diam aja, strategiku juga pelan-pelan untuk bicara," jelas dia.

