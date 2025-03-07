Respons Keluarga Usai Richard Lee Mualaf

JAKARTA - Richard Lee membeberkan respons keluarga setelah dirinya mualaf. Dia mengaku sudah mendapat izin untuk memeluk Islam sehingga mengumumkan hal itu secara gamblang kepada publik.

Dalam jumpa persnya baru-baru ini, Richard mulanya membantah mualaf hanya untuk mencari eksistensi di industri hiburan.

"Apa yang terjadi belakangan ini kan cukup nggak enak didengar ya, dikatakan aku mencari nama atau mencari uang, dan menurutku itu tidak baik dan tidak benar," tegasnya.

Kemudian, dokter kecantikan sekaligus YouTuber itu lalu menjelaskan respons keluarganya usai resmi mualaf.

Meski tak dijelaskan secara detail, Richard menyebut kalau dirinya merasa lega bia mengumumkan keislamannya tanpa khawatir adanya konflik keluarga.

Hal ini disinyalir lantaran pria 39 tahun ini sudah mendapat izin untuk mualaf.