Shakirra Vier Tersingkir dari Indonesian Idol Season XIII, Siap Rilis Lagu Upbeat dan Centil

JAKARTA - Langkah Shakirra Vier di Indonesian Idol Season XIII harus terhenti di babak Spektakuler Show 6, Senin (3/3/2025). Membawakan lagu Mengapa milik Rony Parulian dalam edisi 'Lagu Idola', Shakirra Vier tampil memukau di hadapan juri. Sayangnya, perolehan votingnya tidak cukup untuk membawanya ke babak berikutnya.

Meskipun impiannya menjadi The Next Indonesian Idol kandas, Shakirra tak lantas menyerah. Dia bertekad untuk terus meniti karier di industri musik Tanah Air. Dalam pernyataannya, Shakirra mengungkap harapannya untuk segera merilis lagu sendiri sebagai identitas musikalnya, sehingga namanya semakin dikenal luas.

"Ingin berkarir di musik. Ingin punya lagu biar orang- orang lebih mengenang aku," ucap Shakirra Vier kepada Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, ditulis Rabu (5/5/2025).

Shakirra Vier mengaku belum memiliki keberanian untuk menulis lagu sendiri. Namun, dia tetap ingin menghadirkan karya yang mencerminkan perjalanan hidupnya. Karena itu, dia berencana membagikan kisah-kisah pribadinya kepada seorang penulis lagu andal agar dapat diolah menjadi lagu yang benar-benar mewakili perasaannya.

"Kalau aku sih pengennya tetap dibantu (menulis lagu). Karena aku belum yang semahir itu buat bikin lagu. Tapi aku kadang kayak pengen aku cerita sama orang, nanti dia kayak, 'Ini aku punya lagu buat kamu tentang cerita kamu'," ucapnya.

Dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh energi, Shakirra Vier memiliki impian untuk merilis lagu upbeat dengan gaya bernyanyi yang centil, khas dirinya. Hal ini terinspirasi dari keberhasilannya membawakan lagu Lagi Syantik milik Siti Badriah, di mana dia menuai banyak pujian atas penampilannya yang menghibur.