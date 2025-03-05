Pesan Manis Shakirra Vier untuk Top 8 Indonesian Idol Season XIII usai Tereliminasi

JAKARTA - Shakirra Vier resmi tereliminasi dari panggung Indonesian Idol Season XIII, pada 3 Maret 2025. Penampilan ciamiknya membawakan lagu Mengapa tak cukup membuat penonton memberikan vote untuknya.

Dengan begitu, kontestan asal Bandung tersebut harus meninggalkan dormitory dan kembali menjalani kegiatannya seperti biasa. Sebelum pulang, dia meninggalkan sepucuk surat untuk teman-temannya di Top 8 Indonesian Idol Season XIII.

"Aku mau bilang maaf kalau banyak salah, disengaja ataupun tidak. Maaf buat segala kekurangan aku. Terima kasih sudah menjadi keluarga yang baik untukku," tuturnya dalam surat tulisan tangan di Instagram Indonesian Idol.

Dalam kesempatan itu, dia juga menitipkan pesan manis untuk Vanessa Zee dan Rara Sudirman, dua sahabat yang menjadi roommatenya di dormitory.

"Terima kasih sudah menjadi roommate terseru. Selalu menyempatkan ngobrol bertiga mau secapek apapun. Maaf, kalau setiap pagi aku bikin kesal karena enggak mau bangun duluan," ujarnya.

Pesan manis Shakirra Vier untuk Top 8 Indonesian Idol Season XIII usai tereliminasi. (Foto: MNC Media)

Shakirra Vier juga berterima kasih kepada Shabrina Leanor, Mesa Hira, Piche Kota, Kenriz, Angie Carvalho, dan Fajar Noor. Dia mengaku, banyak belajar dari rekan-rekannya di Indonesian Idol Season XIII.

"Bareng-bareng terus dan solid terus ya. Aku sayang kalian," ujarnya menambahkan.