Indonesian Idol Season XIII, Anjelia Dom Di-notice Celine Dion sampai Speechless: Ini Mimpi Bukan, Sih?

JAKARTA - Perjalanan Anjelia Dom dalam meraih gelar The Next Indonesian Idol mungkin telah berakhir di Spektakuler Show 5 pada 24 Februari 2025. Namun, langkahnya untuk mewujudkan impian sebagai penyanyi tak akan terhenti di sana.

Sepanjang kompetisi, Anjelia Dom selalu berhasil memukau para juri dengan suara dan penampilannya yang luar biasa. Bahkan, dia sempat mendapat perhatian khusus dari Celine Dion dan Elvy Sukaesih setelah membawakan lagu mereka di atas panggung.



Meskipun perjalanannya di Indonesian Idol Season XIII telah usai, Anjelia Dom siap melangkah lebih jauh untuk menorehkan namanya di industri musik.

Saat membawakan lagu My Heart Will Go On, Anjelia Dom tak hanya memukau para juri, tetapi juga berhasil menarik perhatian idolanya sejak lama, Celine Dion. Momen itu terasa begitu luar biasa hingga Anjelia Dom kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kebahagiaannya.

Tak pernah terbayangkan olehnya, seorang diva internasional sekelas Celine Dion benar-benar melihat penampilannya di malam itu. Bagi Anjelia Dom, ini bukan sekadar pencapaian, tetapi juga sebuah mimpi yang menjadi kenyataan.

"Gak bisa berkata-kata sih. Pas aku tahu tuh kayak saking kaget aku kayak, nggak bisa merasakan muka aku. Kayak ini mimpi atau enggak sih, gitu. Karena she's one of my favorite idol juga kan, seorang diva dunia, gitu. Ya, siapa sih yang nggak tahu," kata Anjelia Dom kepada Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, ditulis Selasa (4/3/2025).