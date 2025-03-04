Alasan Nikita Mirzani Langsung Ditahan usai Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan

JAKARTA - Polisi akhirnya mengungkapkan alasan penyidik langsung memasukkan Nikita Mirzani dan sahabatnya, Mail Syahputra ke Rutan Polda Metro Jaya, pada Selasa (4/3/2025) sore. Keduanya akan ditahan untuk 20 hari ke depan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, penahanan terhadap sang aktris dilakukan sesuai prosedur. "Ada bukti yang cukup, barang bukti pun memenuhi," ungkapnya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan penyidik untuk kasus tersebut berupa sembilan dokumen atau surat, flashdisk, ponsel, dan juga barang bukti digital. Penyidik, menurut Ade Ary, juga sudah meminta keterangan dari lima ahli terkait kasus tersebut.

"Selain itu, penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya juga telah memeriksa sekitar 16 saksi terkait laporan tersebut," kata Ade Ary menambahkan.

Ade Ary juga menjelaskan nasib dua terlapor lain, dokter Oky Pratama dan Dokter Detektif (Doktif), setelah Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditahan. Penyidik, menurutnya, masih mendalami keterlibatan mereka sebelum menaikkan statusnya.