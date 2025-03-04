Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resmi Ditahan, Nikita Mirzani Tampak Santai dan Umbar Senyum

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |19:08 WIB
Resmi Ditahan, Nikita Mirzani Tampak Santai dan Umbar Senyum
Resmi Ditahan, Nikita Mirzani Santai dan Tersenyum Semringah. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani memberikan respons tak terduga usai resmi ditahan Polda Metro Jaya, pada 4 Maret 2025. Ibu tiga anak itu akan ditahan selama 20 hari ke depan imbas dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilaporkan bos skincare Reza Gladys.

Tak sendiri, Niki ditahan bersama sahabatnya, Mail Syahputra. Memakai baju tahanan berwarna oranye, keduanya dibawa keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.00 WIB. 

Dikawal ketat polisi, Niki dan Mail enggan buka suara terkait keputusan penahanan tersebut. Meski demikian, ibu tiga anak tersebut sempat melempar senyum kepada awak media yang mengerubunginya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, alasan penyidik menahan Nikita Mirzani dan Mail Syahputra karena keduanya sempat dua kali mangkir dalam pemeriksaan.

"Saat pemeriksaan sebagai tersangka, NM mendapat 109 pertanyaan, sementara rekannya, IM, 99 pertanyaan. Penetapan penahanan sudah sesuai dengan KUHAP," ungkap Ade. 

Halaman:
1 2
