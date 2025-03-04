Anjelia Dom Tersingkir dari Indonesian Idol Season XIII, Ungkap Momen Kedekatan dengan Shabrina Leanor

JAKARTA - Anjelia Dom harus mengubur mimpinya di Indonesian Idol Season XIII. Membawakan lagu Pecah Seribu yang dipopulerkan ratu dangdut Elvy Sukaesih dalam edisi 'lagu dangdut viral', Anjelia mendapatkan voting terendah sehingga tereliminasi di babak Spektakuler Show 5, Senin (24/2/2025).

Meski selalu memukau juri di setiap minggunya hingga kerap mendapat standing ovation, nyatanya penampilan Anjelia belum cukup memuaskan hati penonton untuk memberikan vote.

Ketika Boy William mengumumkan bahwa Anjelia Dom yang harus pulang, Shabrina Leanor terlihat begitu syok sampai menangis sesenggukan. Dia sampai terduduk sembari menangis saat mengetahui bahwa Anjelia tak bisa lagi melanjutkan perjuangannya di Indonesian Idol.

Anjelia Dom mengungkapkan bahwa dirinya yang tadinya berusaha tegar, mendadak tak kuasa menahan tangis karena melihat Shabrina Leanor menangis. Anjelia Dom mengaku sangat dekat dengan Shabrina Leanor.



Bahkan, Anjelia Dom menganggap Shabrina Learnor seperti kakaknya sendiri, meski kedekatan itu terjalin baru-baru ini. Shabrina Leanor juga merupakan teman sekamar Anjelia Dom bersama Angie Carvalho dan Mesa Hira.

Anjelia Dom ungkap momen kedekatan dengan Shabrina Leanor. (Foto: SMN)

"Deketnya baru. Deketnya tuh jadi deket banget, kayak bener-bener aku tuh ngerasa punya kakak gitu loh sama Kak Sabrina. Dia tuh bener-bener mengayomi kita semua banget," tutur Anjelia Dom kepada Okezone.com di kantor Star Media Nusantara (SMN), Kebon Jeruk, Jakarta, ditulis Selasa (4/3/2025).

Anjelia pun mengatakan hal yang begitu menyakitkan ketika harus tersingkir dari panggung Indonesian Idol Season XIII. Bukan karena dirinya tak lagi bisa mengincar gelar the Next Indonesian Idol, tapi juga karena harus berpisah dengan rekan-rekan seperjuangan.

"Beratnya itu karena pisah sama teman-teman. Jujur, itu berat banget. Itu sakit banget. Apalagi sama teman sekamarku," katanya.